Бизнесмены на форуме в Екатеринбурге предрекли дефицит IT-специалистов в России

21 сентября 2022 в 19:27 Размер текста - 17 +

Из-за введения частичной мобилизации it-сфере вновь грозит отток кадров Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Почти сразу после введения частичной мобилизации представители бизнеса столкнулись с возможностью очередной массовой миграции IT-специалистов за рубеж. По словам спикера форума URAL HR-FORUM, крупные IT-компании на фоне данных изменений могут столкнуться с большим дефицитом кадров в отрасли. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с форума, который проходит в «Екатеринбург-ЭКСПО». «После объявления о частичной мобилизации ко мне посыпалась куча запросов от IT-специалистов по поводу того, что теперь делать. Многие задаются вопросом, стоит ли эмигрировать. Также из-за этого в несколько раз усложнилась работа hr-менеджеров, к которым пошли все сотрудники, испытывающие дискомфорт на фоне последних событий», — рассказал управляющий партнер Cotraco Group Александр Стом. Ранее юридическая служба бизнесмена Евгения Пригожина в рамках защиты стратегических интересов России на фоне незначительного оттока граждан предложила законопроект «О мерах по дополнительному контролю за передвижением и трудоустройством специалистов IT». Для них были подготовлены льготы и налоговые послабления. Также для IT-специалистов, по указу президента РФ Владимира Путина, в силовых структурах будут созданы спецподразделения по кибербезопасности. Это сделано, чтобы они продолжали развивать высокотехнологичные проекты в России. Меры уже продемонстрировали свою эффективность. В конце мая стало известно, что 85% айтишников вернулись на родину после своего отъезда. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Почти сразу после введения частичной мобилизации представители бизнеса столкнулись с возможностью очередной массовой миграции IT-специалистов за рубеж. По словам спикера форума URAL HR-FORUM, крупные IT-компании на фоне данных изменений могут столкнуться с большим дефицитом кадров в отрасли. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с форума, который проходит в «Екатеринбург-ЭКСПО». «После объявления о частичной мобилизации ко мне посыпалась куча запросов от IT-специалистов по поводу того, что теперь делать. Многие задаются вопросом, стоит ли эмигрировать. Также из-за этого в несколько раз усложнилась работа hr-менеджеров, к которым пошли все сотрудники, испытывающие дискомфорт на фоне последних событий», — рассказал управляющий партнер Cotraco Group Александр Стом. Ранее юридическая служба бизнесмена Евгения Пригожина в рамках защиты стратегических интересов России на фоне незначительного оттока граждан предложила законопроект «О мерах по дополнительному контролю за передвижением и трудоустройством специалистов IT». Для них были подготовлены льготы и налоговые послабления. Также для IT-специалистов, по указу президента РФ Владимира Путина, в силовых структурах будут созданы спецподразделения по кибербезопасности. Это сделано, чтобы они продолжали развивать высокотехнологичные проекты в России. Меры уже продемонстрировали свою эффективность. В конце мая стало известно, что 85% айтишников вернулись на родину после своего отъезда.