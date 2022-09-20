20 сентября 2022

Бизнесмены на форуме в Екатеринбурге предрекли дефицит IT-специалистов в России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Хакер, IT (иллюстрации), хакеры, програмист, программирование, компьютеры, взлом, системный администратор, айтишник, компьютерные сети, it-технологиии
Из-за введения частичной мобилизации it-сфере вновь грозит отток кадров Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Почти сразу после введения частичной мобилизации представители бизнеса столкнулись с возможностью очередной массовой миграции IT-специалистов за рубеж. По словам спикера форума URAL HR-FORUM, крупные IT-компании на фоне данных изменений могут столкнуться с большим дефицитом кадров в отрасли. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с форума, который проходит в «Екатеринбург-ЭКСПО».

«После объявления о частичной мобилизации ко мне посыпалась куча запросов от IT-специалистов по поводу того, что теперь делать. Многие задаются вопросом, стоит ли эмигрировать. Также из-за этого в несколько раз усложнилась работа hr-менеджеров, к которым пошли все сотрудники, испытывающие дискомфорт на фоне последних событий», — рассказал управляющий партнер Cotraco Group Александр Стом.

Ранее юридическая служба бизнесмена Евгения Пригожина в рамках защиты стратегических интересов России на фоне незначительного оттока граждан предложила законопроект «О мерах по дополнительному контролю за передвижением и трудоустройством специалистов IT». Для них были подготовлены льготы и налоговые послабления. Также для IT-специалистов, по указу президента РФ Владимира Путина, в силовых структурах будут созданы спецподразделения по кибербезопасности. Это сделано, чтобы они продолжали развивать высокотехнологичные проекты в России. Меры уже продемонстрировали свою эффективность. В конце мая стало известно, что 85% айтишников вернулись на родину после своего отъезда.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Про самые резонансные события Свердловской области мы пишем в нашем Telegram канале. Подпишись - https://t.me/EkatskoeChtivo

Почти сразу после введения частичной мобилизации представители бизнеса столкнулись с возможностью очередной массовой миграции IT-специалистов за рубеж. По словам спикера форума URAL HR-FORUM, крупные IT-компании на фоне данных изменений могут столкнуться с большим дефицитом кадров в отрасли. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с форума, который проходит в «Екатеринбург-ЭКСПО». «После объявления о частичной мобилизации ко мне посыпалась куча запросов от IT-специалистов по поводу того, что теперь делать. Многие задаются вопросом, стоит ли эмигрировать. Также из-за этого в несколько раз усложнилась работа hr-менеджеров, к которым пошли все сотрудники, испытывающие дискомфорт на фоне последних событий», — рассказал управляющий партнер Cotraco Group Александр Стом. Ранее юридическая служба бизнесмена Евгения Пригожина в рамках защиты стратегических интересов России на фоне незначительного оттока граждан предложила законопроект «О мерах по дополнительному контролю за передвижением и трудоустройством специалистов IT». Для них были подготовлены льготы и налоговые послабления. Также для IT-специалистов, по указу президента РФ Владимира Путина, в силовых структурах будут созданы спецподразделения по кибербезопасности. Это сделано, чтобы они продолжали развивать высокотехнологичные проекты в России. Меры уже продемонстрировали свою эффективность. В конце мая стало известно, что 85% айтишников вернулись на родину после своего отъезда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...