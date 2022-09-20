Бизнесмены на форуме в Екатеринбурге предрекли дефицит IT-специалистов в России

Почти сразу после введения частичной мобилизации представители бизнеса столкнулись с возможностью очередной массовой миграции IT-специалистов за рубеж. По словам спикера форума URAL HR-FORUM, крупные IT-компании на фоне данных изменений могут столкнуться с большим дефицитом кадров в отрасли. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с форума, который проходит в «Екатеринбург-ЭКСПО».
«После объявления о частичной мобилизации ко мне посыпалась куча запросов от IT-специалистов по поводу того, что теперь делать. Многие задаются вопросом, стоит ли эмигрировать. Также из-за этого в несколько раз усложнилась работа hr-менеджеров, к которым пошли все сотрудники, испытывающие дискомфорт на фоне последних событий», — рассказал управляющий партнер Cotraco Group Александр Стом.
Ранее юридическая служба бизнесмена Евгения Пригожина в рамках защиты стратегических интересов России на фоне незначительного оттока граждан предложила законопроект «О мерах по дополнительному контролю за передвижением и трудоустройством специалистов IT». Для них были подготовлены льготы и налоговые послабления. Также для IT-специалистов, по указу президента РФ Владимира Путина, в силовых структурах будут созданы спецподразделения по кибербезопасности. Это сделано, чтобы они продолжали развивать высокотехнологичные проекты в России. Меры уже продемонстрировали свою эффективность. В конце мая стало известно, что 85% айтишников вернулись на родину после своего отъезда.
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