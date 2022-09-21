Кадыров: Путин поставил Украину и НАТО в безвыходную ситуацию

21 сентября 2022 в 17:19 Размер текста - 17 +

Рамзан Кадыров заявил, что НАТО на границе с Россией хотело разместить свои ракеты Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Планы Запада по уничтожению России рухнули благодаря действиям президента РФ Владимира Путина. Такого мнения придерживается глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. «Сегодняшнее обращение к россиянам Верховного главнокомандующего Владимира Путина поставило в безвыходную ситуацию киевскую верхушку и все НАТО. До событий в Донбассе блок НАТО планировал разместить свои ракеты и контингент военных сил у границ с Россией», — написал он в своем telegram-канале. Он также отметил, что это было сделано для того, чтобы разрушить Россию. После проваленных планов, по мнению Кадырова, Запад начал снабжать Украину оружием. Очень важно закончить спецоперацию в Донбассе, уверен глава Чечни. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ее основная цель — денацификация и демилитаризация. Несмотря на это, Запад посылает на Украину оружие. 21 сентября Путин объявил в стране частичную мобилизацию, передает RT. В первую очередь получат повестки те граждане, которые состоят в запасе — служившие в армии, владеющие важными военно-учетными специальностями, с соответствующим опытом, дополняет MK.RU .

Планы Запада по уничтожению России рухнули благодаря действиям президента РФ Владимира Путина. Такого мнения придерживается глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. «Сегодняшнее обращение к россиянам Верховного главнокомандующего Владимира Путина поставило в безвыходную ситуацию киевскую верхушку и все НАТО. До событий в Донбассе блок НАТО планировал разместить свои ракеты и контингент военных сил у границ с Россией», — написал он в своем telegram-канале. Он также отметил, что это было сделано для того, чтобы разрушить Россию. После проваленных планов, по мнению Кадырова, Запад начал снабжать Украину оружием. Очень важно закончить спецоперацию в Донбассе, уверен глава Чечни. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ее основная цель — денацификация и демилитаризация. Несмотря на это, Запад посылает на Украину оружие. 21 сентября Путин объявил в стране частичную мобилизацию, передает RT. В первую очередь получат повестки те граждане, которые состоят в запасе — служившие в армии, владеющие важными военно-учетными специальностями, с соответствующим опытом, дополняет MK.RU.