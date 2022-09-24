В Запорожской области бойцы добровольческого батальона обрадовались частичной мобилизации в РФ. Видео

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Бойцы добровольческого батальона рады помощи российских добровольцев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Запорожской области бойцы добровольческого батальона имени Павла Судоплатова обрадовались частичной мобилизации в РФ. Об этом они рассказали корреспонденту URA.RU.

«Конечно, они [граждане России] всегда нам помогали. И, я надеюсь, всегда будут помогать. Добровольцы в России хотят нам помочь, мы только за и очень этому рады! <…> Призыв поможет отогнать фашистов от уже стопроцентно российских земель», — рассказывают члены батальона.

Ранее бойцы добровольческого батальона в Запорожье проголосовали за присоединение к РФ. Они ждут только положительных результатов в ходе референдума, который проходит с 21 по 27 сентября.

Президент РФ Владимир Путин с 21 сентября ввел в стране частичную мобилизацию. Данное решение принято в связи с тем, что в настоящий момент на территории Украины проходит спецоперация. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей.

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В Запорожской области бойцы добровольческого батальона имени Павла Судоплатова обрадовались частичной мобилизации в РФ. Об этом они рассказали корреспонденту URA.RU. «Конечно, они [граждане России] всегда нам помогали. И, я надеюсь, всегда будут помогать. Добровольцы в России хотят нам помочь, мы только за и очень этому рады! <…> Призыв поможет отогнать фашистов от уже стопроцентно российских земель», — рассказывают члены батальона. Ранее бойцы добровольческого батальона в Запорожье проголосовали за присоединение к РФ. Они ждут только положительных результатов в ходе референдума, который проходит с 21 по 27 сентября. Президент РФ Владимир Путин с 21 сентября ввел в стране частичную мобилизацию. Данное решение принято в связи с тем, что в настоящий момент на территории Украины проходит спецоперация. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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