Посла РФ в Дании вызвали на разговор из-за присоединения новых территорий

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Президент России Владимир Путин на митинге на Красной площади в день присоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к РФ. Москва, путин владимир
Владимира Барбина вызвали на разговор в МИД Дании Фото:
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Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

Посла РФ в Дании Владимира Барбина вызвали на разговор в МИД страны из-за присоединения новых территорий к России. Об этом сообщается на официальном сайте МИД Дании.

«Референдумы на востоке Украины <…> являются нарушением всех ценностей, за которые мы выступаем. Дания никогда не согласится с попыткой России изменить границы Украины. Это сообщение должно быть абсолютно ясным для Кремля. Поэтому я решил вызвать посла России на собеседование», — поясняет министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод.

Ранее глава МИД Дании решил ограничить россиянам визы. Также Россия расширила список недружественных государств и включила туда Данию.

Западные страны начали вводить санкции против РФ после начала спецоперации. Основная цель операции заключается в защите мирного населения Донбасса. 30 сентября Владимир Путин официально принял территории Донбасса, Херсонской и Запорожской области.

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Посла РФ в Дании Владимира Барбина вызвали на разговор в МИД страны из-за присоединения новых территорий к России. Об этом сообщается на официальном сайте МИД Дании. «Референдумы на востоке Украины <…> являются нарушением всех ценностей, за которые мы выступаем. Дания никогда не согласится с попыткой России изменить границы Украины. Это сообщение должно быть абсолютно ясным для Кремля. Поэтому я решил вызвать посла России на собеседование», — поясняет министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод. Ранее глава МИД Дании решил ограничить россиянам визы. Также Россия расширила список недружественных государств и включила туда Данию. Западные страны начали вводить санкции против РФ после начала спецоперации. Основная цель операции заключается в защите мирного населения Донбасса. 30 сентября Владимир Путин официально принял территории Донбасса, Херсонской и Запорожской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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