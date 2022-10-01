Посла РФ в Дании вызвали на разговор из-за присоединения новых территорий

Посла РФ в Дании Владимира Барбина вызвали на разговор в МИД страны из-за присоединения новых территорий к России. Об этом сообщается на официальном сайте МИД Дании.
«Референдумы на востоке Украины <…> являются нарушением всех ценностей, за которые мы выступаем. Дания никогда не согласится с попыткой России изменить границы Украины. Это сообщение должно быть абсолютно ясным для Кремля. Поэтому я решил вызвать посла России на собеседование», — поясняет министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод.
Западные страны начали вводить санкции против РФ после начала спецоперации. Основная цель операции заключается в защите мирного населения Донбасса. 30 сентября Владимир Путин официально принял территории Донбасса, Херсонской и Запорожской области.
Успейте подписаться на нашу рассылку до вечера! В ней - главные новости о мобилизации и ходе СВО
Посла РФ в Дании Владимира Барбина вызвали на разговор в МИД страны из-за присоединения новых территорий к России. Об этом сообщается на официальном сайте МИД Дании. «Референдумы на востоке Украины <…> являются нарушением всех ценностей, за которые мы выступаем. Дания никогда не согласится с попыткой России изменить границы Украины. Это сообщение должно быть абсолютно ясным для Кремля. Поэтому я решил вызвать посла России на собеседование», — поясняет министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод. Ранее глава МИД Дании решил ограничить россиянам визы. Также Россия расширила список недружественных государств и включила туда Данию. Западные страны начали вводить санкции против РФ после начала спецоперации. Основная цель операции заключается в защите мирного населения Донбасса. 30 сентября Владимир Путин официально принял территории Донбасса, Херсонской и Запорожской области.