Во Франции заподозрили психические проблемы у Зеленского из-за его заявлений о РФ

06 октября 2022 в 00:56 Размер текста - 17 +

Обозреватель Causeur Ройзман заявил, что слова Владимира Зеленского о РФ указывают на его безумие Фото: Официальный сайт президента Украины Украинский президент Владимир Зеленский своими заявлениями о России показал «исключительную болезненность» собственного психического состояния. Об этом заявил обозреватель французской газеты Causeur Шарль Ройзман. «Разве этими словами он не признал исключительную болезненность своей психики? Приходится признать: за этими словами стоит нарциссическая мания величия актера, который нашел главную роль своей жизни, вдохновившись геополитикой международного соперничества и духом времени, благоприятствующим коллективному безумию», — написал автор. Ранее Зеленский заявил, что обидится на президента России Владимира Путина и не будет с ним разговаривать. По мнению заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева, нужно дождаться «вменяемого руководства» на Украине, чтобы вести переговоры с Украиной. По его словам, сейчас этого делать не имеет смысла. Это уже не первый случай, когда психическое состояние Зеленского ставится под сомнение. Так, спикер парламента Венгрии Ласло Кевер заявлял, что президент Украины страдает от проблем с психикой. Его удивили требования украинского лидера к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. В частности, в США посоветовали Зеленскому покаяться из-за его вранья.

Украинский президент Владимир Зеленский своими заявлениями о России показал «исключительную болезненность» собственного психического состояния. Об этом заявил обозреватель французской газеты Causeur Шарль Ройзман. «Разве этими словами он не признал исключительную болезненность своей психики? Приходится признать: за этими словами стоит нарциссическая мания величия актера, который нашел главную роль своей жизни, вдохновившись геополитикой международного соперничества и духом времени, благоприятствующим коллективному безумию», — написал автор. Ранее Зеленский заявил, что обидится на президента России Владимира Путина и не будет с ним разговаривать. По мнению заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева, нужно дождаться «вменяемого руководства» на Украине, чтобы вести переговоры с Украиной. По его словам, сейчас этого делать не имеет смысла. Это уже не первый случай, когда психическое состояние Зеленского ставится под сомнение. Так, спикер парламента Венгрии Ласло Кевер заявлял, что президент Украины страдает от проблем с психикой. Его удивили требования украинского лидера к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. В частности, в США посоветовали Зеленскому покаяться из-за его вранья.