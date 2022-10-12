Путин обсудит с Эрдоганом урегулирование конфликта с Украиной

12 октября 2022 в 19:00 Размер текста - 17 +

Российские власти ожидают новых предложений по урегулированию украинского конфликта от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 13 октября в Астане (Казахстан). Об этом заявил на пресс-конференции в среду помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает корреспондент URA.RU. «Турция пытается довольно успешно выполнять посредническую роль в контексте вопросов, связанных с Украиной. Это реализация договоренностей так называемой зерновой сделки. Сейчас говорят, что турки готовы выступить с другими предложениями для урегулирования украинского конфликта. Я не исключаю, что Эрдоган будет эту тему на переговорах активно затрагивать. Так что нас ожидает очень интересное и, надеюсь, полезное обсуждение», — уточнил Ушаков. По словам помощника президента РФ, российский и турецкий лидеры встречаются в ежемесячном режиме, поддерживают постоянный телефонный контакт — с начала года Путин и Эрдоган общались по телефону 13 раз. 19 июля они встречались на саммите в Тегеране (Иран), 5 августа — в Сочи, в сентябре — в Самарканде (Узбекистан). «Такой контакт происходит в том числе, потому что Турция принципиально не присоединяется к санкциям Запада. То, что Турция занимает такую позицию, дает дополнительный импульс для расширения торгово-экономического сотрудничества», — добавил Ушаков. Эрдоган заявлял, что считает себя единственным лидером, который может вести диалог как Путиным, так и с главой Украины Владимиром Зеленским. В конце сентября он утверждал, что Анкара намерена в ближайшее время добиться встречи президентов. Однако переговоров не состоялось, так как Зеленский отказался от них. После этого Эрдоган предложил России провести переговоры с Западом. В Кремле не исключают обсуждения на встрече Путина с Эрдоганом предложения Анкары о проведении переговоров Москвы и Запада по Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров уточнял, что Россия готова к выдвижению новых предложений по этой теме.