Британцы с энтузиазмом восприняли желание кота Ларри стать премьер-министром

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Флаги. Санкт-Петербург, флаг великобритании, юнион джек, английский флаг, union jack
Кот Ларри, по мнению британцев, является лучшей кандидатурой на предстоящих выборах Фото:

Аккаунт кота Ларри с Даунинг-стрит попросил короля Великобритании Карла III назначить его на пост премьер-министра. Жители Британии поддержали это решение в социальных сетях.

«Моей маме это понравилось бы», — написал пользователь. Добавляют, что кот Ларри является единственным политиком в Британии, которому можно доверять. «Просто подумал, что Ларри, ты не мог бы сделать хуже, чем Лиз или Борис», — горько отмечают заслуги прежних британских лидеров. Некоторые комментаторы разочарованы невозможностью реального избрания Ларри, так как понимают, что это выглядит слишком хорошо, чтобы быть правдой.

Премьер Великобритании Лиз Трасс сегодня в 45-й день пребывания на своем посту объявила об уходе в отставку. Позже стали известны возможные преемники Трасс на должность премьер-министра, передает телеканал 360.

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Аккаунт кота Ларри с Даунинг-стрит попросил короля Великобритании Карла III назначить его на пост премьер-министра. Жители Британии поддержали это решение в социальных сетях. «Моей маме это понравилось бы», — написал пользователь. Добавляют, что кот Ларри является единственным политиком в Британии, которому можно доверять. «Просто подумал, что Ларри, ты не мог бы сделать хуже, чем Лиз или Борис», — горько отмечают заслуги прежних британских лидеров. Некоторые комментаторы разочарованы невозможностью реального избрания Ларри, так как понимают, что это выглядит слишком хорошо, чтобы быть правдой. Премьер Великобритании Лиз Трасс сегодня в 45-й день пребывания на своем посту объявила об уходе в отставку. Позже стали известны возможные преемники Трасс на должность премьер-министра, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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