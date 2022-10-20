Британцы с энтузиазмом восприняли желание кота Ларри стать премьер-министром

20 октября 2022 в 21:55 Размер текста - 17 +

Кот Ларри, по мнению британцев, является лучшей кандидатурой на предстоящих выборах Фото: Владимир Андреев © URA.RU Аккаунт кота Ларри с Даунинг-стрит попросил короля Великобритании Карла III назначить его на пост премьер-министра. Жители Британии поддержали это решение в социальных сетях. «Моей маме это понравилось бы», — написал пользователь. Добавляют, что кот Ларри является единственным политиком в Британии, которому можно доверять. «Просто подумал, что Ларри, ты не мог бы сделать хуже, чем Лиз или Борис», — горько отмечают заслуги прежних британских лидеров. Некоторые комментаторы разочарованы невозможностью реального избрания Ларри, так как понимают, что это выглядит слишком хорошо, чтобы быть правдой. Премьер Великобритании Лиз Трасс сегодня в 45-й день пребывания на своем посту объявила об уходе в отставку. Позже стали известны возможные преемники Трасс на должность премьер-министра, передает телеканал 360.

Аккаунт кота Ларри с Даунинг-стрит попросил короля Великобритании Карла III назначить его на пост премьер-министра. Жители Британии поддержали это решение в социальных сетях. «Моей маме это понравилось бы», — написал пользователь. Добавляют, что кот Ларри является единственным политиком в Британии, которому можно доверять. «Просто подумал, что Ларри, ты не мог бы сделать хуже, чем Лиз или Борис», — горько отмечают заслуги прежних британских лидеров. Некоторые комментаторы разочарованы невозможностью реального избрания Ларри, так как понимают, что это выглядит слишком хорошо, чтобы быть правдой. Премьер Великобритании Лиз Трасс сегодня в 45-й день пребывания на своем посту объявила об уходе в отставку. Позже стали известны возможные преемники Трасс на должность премьер-министра, передает телеканал 360.