Комитет ГД по обороне отказался менять тактику СВО

Андрей Картаполов ответил на критику Рамзана Кадырова
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов не поддерживает идею главы Чечни Рамзана Кадырова о смене тактики спецоперации. Об этом сообщает telegram-канал «ВЫ СЛУШАЛИ МАЯК».
«Я понимаю Рамзана Ахматовича. Он правильно говорит по сути, эмоционально. Но мы будем выполнять задачу в ходе СВО <…> как мы умеем это делать. <…> Мы не воюем с мирным населением. Мы воюем с нацистами, и мы победим», — приводит слова Картаполова telegram-канал.
Ранее Кадыров раскритиковал ход спецоперации на Украине. Его недовольство связано с тем, что Россия слабо отвечает на атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее цель — демилитаризация и денацификация страны.
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