Комитет ГД по обороне отказался менять тактику СВО

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Андрей Картаполов ответил на критику Рамзана Кадырова Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов не поддерживает идею главы Чечни Рамзана Кадырова о смене тактики спецоперации. Об этом сообщает telegram-канал «ВЫ СЛУШАЛИ МАЯК».

«Я понимаю Рамзана Ахматовича. Он правильно говорит по сути, эмоционально. Но мы будем выполнять задачу в ходе СВО <…> как мы умеем это делать. <…> Мы не воюем с мирным населением. Мы воюем с нацистами, и мы победим», — приводит слова Картаполова telegram-канал.

Ранее Кадыров раскритиковал ход спецоперации на Украине. Его недовольство связано с тем, что Россия слабо отвечает на атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее цель — демилитаризация и денацификация страны.

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Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов не поддерживает идею главы Чечни Рамзана Кадырова о смене тактики спецоперации. Об этом сообщает telegram-канал «ВЫ СЛУШАЛИ МАЯК». «Я понимаю Рамзана Ахматовича. Он правильно говорит по сути, эмоционально. Но мы будем выполнять задачу в ходе СВО <…> как мы умеем это делать. <…> Мы не воюем с мирным населением. Мы воюем с нацистами, и мы победим», — приводит слова Картаполова telegram-канал. Ранее Кадыров раскритиковал ход спецоперации на Украине. Его недовольство связано с тем, что Россия слабо отвечает на атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее цель — демилитаризация и денацификация страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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