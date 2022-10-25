Комитет ГД по обороне отказался менять тактику СВО

25 октября 2022 в 13:41 Размер текста - 17 +

Андрей Картаполов ответил на критику Рамзана Кадырова Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов не поддерживает идею главы Чечни Рамзана Кадырова о смене тактики спецоперации. Об этом сообщает telegram-канал «ВЫ СЛУШАЛИ МАЯК». «Я понимаю Рамзана Ахматовича. Он правильно говорит по сути, эмоционально. Но мы будем выполнять задачу в ходе СВО <…> как мы умеем это делать. <…> Мы не воюем с мирным населением. Мы воюем с нацистами, и мы победим», — приводит слова Картаполова telegram-канал. Ранее Кадыров раскритиковал ход спецоперации на Украине. Его недовольство связано с тем, что Россия слабо отвечает на атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее цель — демилитаризация и денацификация страны.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов не поддерживает идею главы Чечни Рамзана Кадырова о смене тактики спецоперации. Об этом сообщает telegram-канал «ВЫ СЛУШАЛИ МАЯК». «Я понимаю Рамзана Ахматовича. Он правильно говорит по сути, эмоционально. Но мы будем выполнять задачу в ходе СВО <…> как мы умеем это делать. <…> Мы не воюем с мирным населением. Мы воюем с нацистами, и мы победим», — приводит слова Картаполова telegram-канал. Ранее Кадыров раскритиковал ход спецоперации на Украине. Его недовольство связано с тем, что Россия слабо отвечает на атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее цель — демилитаризация и денацификация страны.