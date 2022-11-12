Власти Подмосковья вручили награды поисковикам региона

12 ноября 2022 в 21:20 Размер текста - 17 +

Участники поисковых отрядов помогли установить личности погибших солдат Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Ленино-Снегиревском военно-историческом музее городского округа Истра (Подмосковье) наградили участников поисковых отрядов, которые проводили экспедиции в регионах сражений Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области. «Благодаря вашему труду, вере и преданности своему делу нам в этом году удалось предать земле более чем 200 защитников Отечества, установить имена 10 солдат и рассказать семьям об их судьбе. А еще останки четырех человек — доставить на их малую Родину», — отметила министр информационных и социальных коммуникаций региона Екатерина Швелидзе. Информацию передает «Радио 1». Участникам поисковых отрядов вручили знаки отличия Минобороны РФ и сертификаты на приобретение оборудования для экспедиций. На церемонии присутствовали 500 представителей поисковых отрядов, юнармейцы и участники военно-патриотических объединений. Мероприятие приурочили ко Дню поисковика Подмосковья. В этом году участники отрядов провели 113 экспедиций в регионах, где проходили сражения Великой Отечественной войны. Еще 95 поисковых работ прошли в Московской области. Родственникам солдат, судьбу которых удалось установить, передали документы. Зампредседателя комитета Совфеда по обороне и безопасности Юрий Валяев отметил, что работы еще много, так как 4,5 миллионов погибших бойцов все еще являются пропавшими без вести. Поисковики получили знаки отличия от Минобороны РФ Фото: пресс-служба правительства МО

В Ленино-Снегиревском военно-историческом музее городского округа Истра (Подмосковье) наградили участников поисковых отрядов, которые проводили экспедиции в регионах сражений Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области. «Благодаря вашему труду, вере и преданности своему делу нам в этом году удалось предать земле более чем 200 защитников Отечества, установить имена 10 солдат и рассказать семьям об их судьбе. А еще останки четырех человек — доставить на их малую Родину», — отметила министр информационных и социальных коммуникаций региона Екатерина Швелидзе. Информацию передает «Радио 1». Участникам поисковых отрядов вручили знаки отличия Минобороны РФ и сертификаты на приобретение оборудования для экспедиций. На церемонии присутствовали 500 представителей поисковых отрядов, юнармейцы и участники военно-патриотических объединений. Мероприятие приурочили ко Дню поисковика Подмосковья. В этом году участники отрядов провели 113 экспедиций в регионах, где проходили сражения Великой Отечественной войны. Еще 95 поисковых работ прошли в Московской области. Родственникам солдат, судьбу которых удалось установить, передали документы. Зампредседателя комитета Совфеда по обороне и безопасности Юрий Валяев отметил, что работы еще много, так как 4,5 миллионов погибших бойцов все еще являются пропавшими без вести.