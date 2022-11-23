23 ноября 2022

Лукашенко попросил ОДКБ эффективно реагировать на «выпады» Запада

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Владимир Путин на саммите ОДКБ в Ереване. Армения, Ереван, лукашенко александр
Лукашенко считает, что организация должна эффективно реагировать на фейки Запада Фото:

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) должна уметь эффективно реагировать на фейки, распространяемые Западом против государств ОДКБ. Об этом заявил глава Белоруссии Александр Лукашенко.

«Запад сейчас делает ставку на информационно-психологические операции в информационной войне, прежде всего, на территории Украины. Нам надо уметь реагировать на их выпады, потому что там фейки, начиная от этой Бучи и заканчивая событиями последнего времени», — сказал он, передает РИА Новости. В качестве решение проблемы лидер Белоруссии предложил создать в ОДКБ сеть национальных аналитических институтов, которая занимались бы стратегическими исследованиями.

Лукашенко также заявил, что ОДКБ будет существовать только если Россия одержит победу в спецоперации на Украине. Он подчеркнул, что РФ и Белоруссия должны поддерживать друг друга.

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Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) должна уметь эффективно реагировать на фейки, распространяемые Западом против государств ОДКБ. Об этом заявил глава Белоруссии Александр Лукашенко. «Запад сейчас делает ставку на информационно-психологические операции в информационной войне, прежде всего, на территории Украины. Нам надо уметь реагировать на их выпады, потому что там фейки, начиная от этой Бучи и заканчивая событиями последнего времени», — сказал он, передает РИА Новости. В качестве решение проблемы лидер Белоруссии предложил создать в ОДКБ сеть национальных аналитических институтов, которая занимались бы стратегическими исследованиями. Лукашенко также заявил, что ОДКБ будет существовать только если Россия одержит победу в спецоперации на Украине. Он подчеркнул, что РФ и Белоруссия должны поддерживать друг друга.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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