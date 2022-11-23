Лукашенко попросил ОДКБ эффективно реагировать на «выпады» Запада

24 ноября 2022 в 01:24 Размер текста - 17 +

Лукашенко считает, что организация должна эффективно реагировать на фейки Запада Фото: Владимир Андреев © URA.RU Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) должна уметь эффективно реагировать на фейки, распространяемые Западом против государств ОДКБ. Об этом заявил глава Белоруссии Александр Лукашенко. «Запад сейчас делает ставку на информационно-психологические операции в информационной войне, прежде всего, на территории Украины. Нам надо уметь реагировать на их выпады, потому что там фейки, начиная от этой Бучи и заканчивая событиями последнего времени», — сказал он, передает РИА Новости. В качестве решение проблемы лидер Белоруссии предложил создать в ОДКБ сеть национальных аналитических институтов, которая занимались бы стратегическими исследованиями. Лукашенко также заявил, что ОДКБ будет существовать только если Россия одержит победу в спецоперации на Украине. Он подчеркнул, что РФ и Белоруссия должны поддерживать друг друга.

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) должна уметь эффективно реагировать на фейки, распространяемые Западом против государств ОДКБ. Об этом заявил глава Белоруссии Александр Лукашенко. «Запад сейчас делает ставку на информационно-психологические операции в информационной войне, прежде всего, на территории Украины. Нам надо уметь реагировать на их выпады, потому что там фейки, начиная от этой Бучи и заканчивая событиями последнего времени», — сказал он, передает РИА Новости. В качестве решение проблемы лидер Белоруссии предложил создать в ОДКБ сеть национальных аналитических институтов, которая занимались бы стратегическими исследованиями. Лукашенко также заявил, что ОДКБ будет существовать только если Россия одержит победу в спецоперации на Украине. Он подчеркнул, что РФ и Белоруссия должны поддерживать друг друга.