HR рассказал о возможности получить дополнительные выходные на работе

HR: работник имеет право на выходные за переработки

Выходные можно получить и за сдачу донорской крови, сообщает директор по персоналу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Каждый работник может получить дополнительные выходные. Об этом рассказала директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.

«Согласно Трудовому кодексу, существует несколько оснований, при которых работник может рассчитывать на дополнительные дни отдыха по уважительной причине», — рассказала Санина «Известиям». Таким образом работник может получить отгул за работу вне основного рабочего времени — например, в выходные, сверхурочно или праздники.

Работники-студенты могут рассчитывать на отгул в течение года для сдачи экзаменов. Срок отгула зависит от целей. Он может составить от двух недель до четырех месяцев.

Получить отгул можно и за сдачу донорской крови. Санина сообщает, что указанный день отдыха по желанию работника может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску. Также право на отгул, если оно не было использовано ранее, сохраняется в течение года после процедуры.