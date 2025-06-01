На Украине с 1 июня начинают мобилизовывать внутренних переселенцев

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В ряды ВСУ призывают новую категорию украинцев
В ряды ВСУ призывают новую категорию украинцев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

С 1 июня мужчины, являющиеся внутренне перемещенными лицами, подлежат мобилизации в ряды ВСУ на общих основаниях с другими гражданами мужского пола в возрасте от 25 лет. Об этом сообщила депутат Верховной Рады Елена Шуляк.

«Внутренне перемещенные лица мужского пола с 1 июня будут подлежать мобилизации в Вооруженные силы Украины», — заявила Шуляк. Ее слова передает ТАСС. 

Как отметила депутат, по состоянию на март 2025 года в стране официально зарегистрировано почти пять миллионов внутренне перемещенных лиц. При этом информации о том, какое количество среди них составляют мужчины призывного возраста, в открытых источниках нет.

Согласно новым требованиям, внутренние переселенцы мужского пола, подпадающие под мобилизацию, обязаны встать на учет в территориальном центре комплектования (ТЦК — аналог военного комиссариата) по адресу временной регистрации. При этом утрата документов не освобождает переселенца от необходимости явиться в ТЦК. Кроме того, такие граждане должны уведомлять о смене места регистрации в течение 10 дней после переезда. В случае возвращения к прежнему месту проживания человек обязан проинформировать об этом соответствующий орган не позднее чем за три дня до отъезда.

Сотрудники военных комиссариатов на Украине систематически проводят рейды и применяют физическую силу при задержании лиц, подлежащих призыву в армию. В вооруженные силы страны нередко направляют граждан, непригодных по состоянию здоровья. Однако в последнее время темпы мобилизации заметно снизились, а украинские власти открыто признают острую нехватку личного состава в армии. 

Ранее украинские военнопленные сообщали о фактах принудительной мобилизации на родине. Кроме того, они были недовольны действиями командования, которое, по их словам, относится к бойцам как к расходному ресурсу. Согласно информации Минобороны РФ, часть пленных хотела бы остаться в России, опасаясь, что после обмена их вновь призовут на военную службу.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
С 1 июня мужчины, являющиеся внутренне перемещенными лицами, подлежат мобилизации в ряды ВСУ на общих основаниях с другими гражданами мужского пола в возрасте от 25 лет. Об этом сообщила депутат Верховной Рады Елена Шуляк. «Внутренне перемещенные лица мужского пола с 1 июня будут подлежать мобилизации в Вооруженные силы Украины», — заявила Шуляк. Ее слова передает ТАСС.  Как отметила депутат, по состоянию на март 2025 года в стране официально зарегистрировано почти пять миллионов внутренне перемещенных лиц. При этом информации о том, какое количество среди них составляют мужчины призывного возраста, в открытых источниках нет. Согласно новым требованиям, внутренние переселенцы мужского пола, подпадающие под мобилизацию, обязаны встать на учет в территориальном центре комплектования (ТЦК — аналог военного комиссариата) по адресу временной регистрации. При этом утрата документов не освобождает переселенца от необходимости явиться в ТЦК. Кроме того, такие граждане должны уведомлять о смене места регистрации в течение 10 дней после переезда. В случае возвращения к прежнему месту проживания человек обязан проинформировать об этом соответствующий орган не позднее чем за три дня до отъезда. Сотрудники военных комиссариатов на Украине систематически проводят рейды и применяют физическую силу при задержании лиц, подлежащих призыву в армию. В вооруженные силы страны нередко направляют граждан, непригодных по состоянию здоровья. Однако в последнее время темпы мобилизации заметно снизились, а украинские власти открыто признают острую нехватку личного состава в армии.  Ранее украинские военнопленные сообщали о фактах принудительной мобилизации на родине. Кроме того, они были недовольны действиями командования, которое, по их словам, относится к бойцам как к расходному ресурсу. Согласно информации Минобороны РФ, часть пленных хотела бы остаться в России, опасаясь, что после обмена их вновь призовут на военную службу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...