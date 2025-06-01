На Украине с 1 июня начинают мобилизовывать внутренних переселенцев

С 1 июня мужчины, являющиеся внутренне перемещенными лицами, подлежат мобилизации в ряды ВСУ на общих основаниях с другими гражданами мужского пола в возрасте от 25 лет. Об этом сообщила депутат Верховной Рады Елена Шуляк.
«Внутренне перемещенные лица мужского пола с 1 июня будут подлежать мобилизации в Вооруженные силы Украины», — заявила Шуляк. Ее слова передает ТАСС.
Как отметила депутат, по состоянию на март 2025 года в стране официально зарегистрировано почти пять миллионов внутренне перемещенных лиц. При этом информации о том, какое количество среди них составляют мужчины призывного возраста, в открытых источниках нет.
Согласно новым требованиям, внутренние переселенцы мужского пола, подпадающие под мобилизацию, обязаны встать на учет в территориальном центре комплектования (ТЦК — аналог военного комиссариата) по адресу временной регистрации. При этом утрата документов не освобождает переселенца от необходимости явиться в ТЦК. Кроме того, такие граждане должны уведомлять о смене места регистрации в течение 10 дней после переезда. В случае возвращения к прежнему месту проживания человек обязан проинформировать об этом соответствующий орган не позднее чем за три дня до отъезда.
Сотрудники военных комиссариатов на Украине систематически проводят рейды и применяют физическую силу при задержании лиц, подлежащих призыву в армию. В вооруженные силы страны нередко направляют граждан, непригодных по состоянию здоровья. Однако в последнее время темпы мобилизации заметно снизились, а украинские власти открыто признают острую нехватку личного состава в армии.
Ранее украинские военнопленные сообщали о фактах принудительной мобилизации на родине. Кроме того, они были недовольны действиями командования, которое, по их словам, относится к бойцам как к расходному ресурсу. Согласно информации Минобороны РФ, часть пленных хотела бы остаться в России, опасаясь, что после обмена их вновь призовут на военную службу.
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