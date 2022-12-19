Захарова обвинила Грецию в провокации из-за планов по поставке оружия Украине

Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала планы Греции поставлять оружие на Украину провокацией. По ее мнению, такие заявления являются враждебными для России. Кроме того, власти Греции игнорируют мнение своих граждан, 70% которых, согласно проведенным опросам, выступают против поставок вооружений в Киев.
«Напоминаем, что, в числе прочего, речь идет о грубейшем нарушении положений российско-греческих межправсоглашений о военно-техническом сотрудничестве и о поставке продукции военного назначения, которые недвусмысленно запрещают Греции реэкспорт поставленной нами военной техники третьей стороне без согласия России», — приводит слова Захаровой официальный сайт МИД РФ. Она также отметила, что нарушение договорных обязательств неизбежно повлечет последствия.
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Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала планы Греции поставлять оружие на Украину провокацией. По ее мнению, такие заявления являются враждебными для России. Кроме того, власти Греции игнорируют мнение своих граждан, 70% которых, согласно проведенным опросам, выступают против поставок вооружений в Киев. «Напоминаем, что, в числе прочего, речь идет о грубейшем нарушении положений российско-греческих межправсоглашений о военно-техническом сотрудничестве и о поставке продукции военного назначения, которые недвусмысленно запрещают Греции реэкспорт поставленной нами военной техники третьей стороне без согласия России», — приводит слова Захаровой официальный сайт МИД РФ. Она также отметила, что нарушение договорных обязательств неизбежно повлечет последствия. Ранее Греция уже делала ряд антироссийских заявлений. Ранее греческие СМИ сообщали, что Греция планирует передать Киеву зенитные ракетные комплексы C-300 и «Тор-М1». Также премьер-министр страны Кириакос Мицотакис выразил готовность помочь Европе с заменой российского газа. Кроме того, он обвинил президента России Владимира Путина в росте цен во всем мире.