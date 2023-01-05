Врач выяснил, при каких группах крови выше риск развития инфаркта

Риск развития инфаркта миокарда выше у людей, имеющие группы крови со второй по четвертую. Об этом заявил доктор Дуглас Гуггенхайма.
Риск развития инфаркта миокарда, сердечной недостаточности, тромбоза глубоких вен и тромбоэмболии легочной артерии выше у людей, имеющих вторую группу крови, третью и четвертую, выше соответственно на 8%, 10%, 51% и 47%. Причиной этого повышенного риска могут быть белки, которые вызывают воспалительные процессы и более серьезную закупорку вен и артерий», — рассказал доктор. Его слова приводит портал Eat This.
Дуглас Гуггенхайма также отметил, что у людей, имеющих первую группу крови, ниже риск образования тромбов. Однако у них есть риск нарушения свертываемости крови.
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Риск развития инфаркта миокарда выше у людей, имеющие группы крови со второй по четвертую. Об этом заявил доктор Дуглас Гуггенхайма. Риск развития инфаркта миокарда, сердечной недостаточности, тромбоза глубоких вен и тромбоэмболии легочной артерии выше у людей, имеющих вторую группу крови, третью и четвертую, выше соответственно на 8%, 10%, 51% и 47%. Причиной этого повышенного риска могут быть белки, которые вызывают воспалительные процессы и более серьезную закупорку вен и артерий», — рассказал доктор. Его слова приводит портал Eat This. Дуглас Гуггенхайма также отметил, что у людей, имеющих первую группу крови, ниже риск образования тромбов. Однако у них есть риск нарушения свертываемости крови.