Свердловчане помогают автомобилистам, столкнувшимся с аномальными морозами

08 января 2023 в 21:49 Размер текста - 17 +

Ганеев передвигается по Серовскому тракту, его друзья патрулируют Челябинский тракт Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Екатеринбургский бизнесмен и волонтер Евгений Ганеев, вместе с друзьями, выехал на трассы Свердловской и Челябинской области, чтобы помочь автомобилистам, которые могли пострадать от аномально низких температур. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «Вконтакте». «Кто хочет присоединиться? Катаемся по трассам, вдруг где-то замерзшие автолюди. Пока двигаюсь на Серовском тракте, мои друзья двигаются по Челябинскому тракту. К вечеру будет ниже -30 градусов. Заменим криогенные процедуры на горячечайные», — рассказал Ганеев. Волонтер отметил, что с собой у него есть все необходимое, чтобы вытащить автомобиль, попавший в беду. «С собой у нас крокодилы, трос, валенки, лопата, термос, каркуша, горячий чай. Рация 433,625 (23 канал lpd). Ездить по трассе буду весь период холодов», — добавил Ганеев. Ранее URA.RU писало о наступлении аномальных холодов в Свердловской области. С 9 по 11 января по области возможны температуры до -40 градусов.

Екатеринбургский бизнесмен и волонтер Евгений Ганеев, вместе с друзьями, выехал на трассы Свердловской и Челябинской области, чтобы помочь автомобилистам, которые могли пострадать от аномально низких температур. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «Вконтакте». «Кто хочет присоединиться? Катаемся по трассам, вдруг где-то замерзшие автолюди. Пока двигаюсь на Серовском тракте, мои друзья двигаются по Челябинскому тракту. К вечеру будет ниже -30 градусов. Заменим криогенные процедуры на горячечайные», — рассказал Ганеев. Волонтер отметил, что с собой у него есть все необходимое, чтобы вытащить автомобиль, попавший в беду. «С собой у нас крокодилы, трос, валенки, лопата, термос, каркуша, горячий чай. Рация 433,625 (23 канал lpd). Ездить по трассе буду весь период холодов», — добавил Ганеев. Ранее URA.RU писало о наступлении аномальных холодов в Свердловской области. С 9 по 11 января по области возможны температуры до -40 градусов.