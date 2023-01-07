Свердловчане помогают автомобилистам, столкнувшимся с аномальными морозами

Екатеринбургский бизнесмен и волонтер Евгений Ганеев, вместе с друзьями, выехал на трассы Свердловской и Челябинской области, чтобы помочь автомобилистам, которые могли пострадать от аномально низких температур. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «Вконтакте».
«Кто хочет присоединиться? Катаемся по трассам, вдруг где-то замерзшие автолюди. Пока двигаюсь на Серовском тракте, мои друзья двигаются по Челябинскому тракту. К вечеру будет ниже -30 градусов. Заменим криогенные процедуры на горячечайные», — рассказал Ганеев.
Волонтер отметил, что с собой у него есть все необходимое, чтобы вытащить автомобиль, попавший в беду. «С собой у нас крокодилы, трос, валенки, лопата, термос, каркуша, горячий чай. Рация 433,625 (23 канал lpd). Ездить по трассе буду весь период холодов», — добавил Ганеев.
Ранее URA.RU писало о наступлении аномальных холодов в Свердловской области. С 9 по 11 января по области возможны температуры до -40 градусов.
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