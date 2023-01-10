Грузия отказалась возвращать Украине ЗРК «Бук»

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Военная техника на ВДНХ. Москва, бук
Украина не получит от Грузии «Буки» Фото:

Грузия не вернет Украине зенитно-ракетные комплексы «Бук», так как она заплатила за них деньги, а не получила бесплатно. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте Минобороны Грузии.

«Мы хотели бы ответить на неверную информацию, что Украина безвозмездно передала Грузии ЗРК „Бук“, что не соответствует действительности. Агентство обороны получило систему „Бук“ в 2007 году с упомянутой многомиллионной закупкой. Это было сделано по секретному соглашению, поэтому мы лишены возможности уточнить подробности», — говорится в сообщении Минобороны.

Ранее временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов потребовал от Тбилиси вернуть комплексы «Бук». По его словам, Киев передал эти ЗРК Грузии бесплатно.

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Грузия не вернет Украине зенитно-ракетные комплексы «Бук», так как она заплатила за них деньги, а не получила бесплатно. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте Минобороны Грузии. «Мы хотели бы ответить на неверную информацию, что Украина безвозмездно передала Грузии ЗРК „Бук“, что не соответствует действительности. Агентство обороны получило систему „Бук“ в 2007 году с упомянутой многомиллионной закупкой. Это было сделано по секретному соглашению, поэтому мы лишены возможности уточнить подробности», — говорится в сообщении Минобороны. Ранее временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов потребовал от Тбилиси вернуть комплексы «Бук». По его словам, Киев передал эти ЗРК Грузии бесплатно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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