Грузия отказалась возвращать Украине ЗРК «Бук»

10 января 2023 в 13:53 Размер текста - 17 +

Украина не получит от Грузии «Буки» Фото: Антон Белицкий © URA.RU Грузия не вернет Украине зенитно-ракетные комплексы «Бук», так как она заплатила за них деньги, а не получила бесплатно. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте Минобороны Грузии. «Мы хотели бы ответить на неверную информацию, что Украина безвозмездно передала Грузии ЗРК „Бук“, что не соответствует действительности. Агентство обороны получило систему „Бук“ в 2007 году с упомянутой многомиллионной закупкой. Это было сделано по секретному соглашению, поэтому мы лишены возможности уточнить подробности», — говорится в сообщении Минобороны. Ранее временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов потребовал от Тбилиси вернуть комплексы «Бук». По его словам, Киев передал эти ЗРК Грузии бесплатно.

Грузия не вернет Украине зенитно-ракетные комплексы «Бук», так как она заплатила за них деньги, а не получила бесплатно. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте Минобороны Грузии. «Мы хотели бы ответить на неверную информацию, что Украина безвозмездно передала Грузии ЗРК „Бук“, что не соответствует действительности. Агентство обороны получило систему „Бук“ в 2007 году с упомянутой многомиллионной закупкой. Это было сделано по секретному соглашению, поэтому мы лишены возможности уточнить подробности», — говорится в сообщении Минобороны. Ранее временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов потребовал от Тбилиси вернуть комплексы «Бук». По его словам, Киев передал эти ЗРК Грузии бесплатно.