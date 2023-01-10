Песков посетовал на циничную реакцию Киева на рождественское перемирие

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Большая пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков назвал отношение Киева к рождественскому перемирию необъяснимой Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Нарушение Украиной рождественского прекращения огня было очень циничной реакцией с их стороны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы встретили необъяснимую, циничную реакцию со стороны Киева и многих западных лидеров. Циничную и необъяснимую. Жалеть или не жалеть — это исключительно гуманитарные цели, чтобы христиане, которые отмечали Рождество седьмого числа могли помолиться в церквях», — заявил Дмитрий Песков.

Он отметил, что если кому-то удалось сделать это, то решение достигло своей цели. Свое заявление он сделал в ходе общения с журналистами.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.

Все, что нужно знать о спецоперации и не только, в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Нарушение Украиной рождественского прекращения огня было очень циничной реакцией с их стороны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мы встретили необъяснимую, циничную реакцию со стороны Киева и многих западных лидеров. Циничную и необъяснимую. Жалеть или не жалеть — это исключительно гуманитарные цели, чтобы христиане, которые отмечали Рождество седьмого числа могли помолиться в церквях», — заявил Дмитрий Песков. Он отметил, что если кому-то удалось сделать это, то решение достигло своей цели. Свое заявление он сделал в ходе общения с журналистами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...