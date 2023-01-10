Песков посетовал на циничную реакцию Киева на рождественское перемирие

Дмитрий Песков назвал отношение Киева к рождественскому перемирию необъяснимой
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Нарушение Украиной рождественского прекращения огня было очень циничной реакцией с их стороны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы встретили необъяснимую, циничную реакцию со стороны Киева и многих западных лидеров. Циничную и необъяснимую. Жалеть или не жалеть — это исключительно гуманитарные цели, чтобы христиане, которые отмечали Рождество седьмого числа могли помолиться в церквях», — заявил Дмитрий Песков.
Он отметил, что если кому-то удалось сделать это, то решение достигло своей цели. Свое заявление он сделал в ходе общения с журналистами.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.
Все, что нужно знать о спецоперации и не только, в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!