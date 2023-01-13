Dziennik Wschodni: поляки избили украинскую семью из-за акцента

13 января 2023 в 08:24 Размер текста - 17 +

Нападение на украинскую семью произошло в центре Люблино Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Люблино (Польша) поляки напали на украинскую семью из-за акцента. Об этом в разговоре с польским изданием Dziennik Wschodni рассказала пострадавшая гражданка Украины. «Они (поляки — прим. URA.RU) спросили, есть ли у нас сигарета. Никто из нас не курит. Дочь ответила им, она владеет польским языком, но с украинским акцентом. Когда они услышали это, они начали быть агрессивными. Они кричали, чтобы мы вернулись на Украину», — передает издание слова украинки. Пострадавшая уточнила, что конфликт перерос в нападение, когда ее 13-летний брат попытался вызвать полицию. Поляки выбили у мальчика телефон, сбили его с ног и начали бить по голове. «Я просила о помощи, но никто не отреагировал. Даже мужчины просто смотрели», — добавила она. После начала Россией спецоперации на Украине 24 февраля 2022 года многие украинцы решили покинуть свою страну на время боевых действий, переехав в европейские страны. Наплыв в страны Европы граждан Украины вызвал смешанную реакцию европейцев: кто-то был готов принять их, а кто-то — нет. На этой почве неоднократно возникали конфликты.

В Люблино (Польша) поляки напали на украинскую семью из-за акцента. Об этом в разговоре с польским изданием Dziennik Wschodni рассказала пострадавшая гражданка Украины. «Они (поляки — прим. URA.RU) спросили, есть ли у нас сигарета. Никто из нас не курит. Дочь ответила им, она владеет польским языком, но с украинским акцентом. Когда они услышали это, они начали быть агрессивными. Они кричали, чтобы мы вернулись на Украину», — передает издание слова украинки. Пострадавшая уточнила, что конфликт перерос в нападение, когда ее 13-летний брат попытался вызвать полицию. Поляки выбили у мальчика телефон, сбили его с ног и начали бить по голове. «Я просила о помощи, но никто не отреагировал. Даже мужчины просто смотрели», — добавила она. После начала Россией спецоперации на Украине 24 февраля 2022 года многие украинцы решили покинуть свою страну на время боевых действий, переехав в европейские страны. Наплыв в страны Европы граждан Украины вызвал смешанную реакцию европейцев: кто-то был готов принять их, а кто-то — нет. На этой почве неоднократно возникали конфликты.