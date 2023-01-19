Ученые сообщили, что технологию инновационного кадила используют в шашлычницах

19 января 2023 в 19:57 Размер текста - 17 +

У инновационного кадила нет дыма, но есть запах ладана Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Технологию, которая используется в инновационном церковном кадиле, применяют в шашлычницах без открытого огня. Об этом рассказал директор Института катализа им. Г.К. Борескова Сибирского отделения РАН Валерий Бухтияров. «На данном принципе работают шашлычницы. В центре ставится катализатор, они поджигаются, подается обычный бытовой газ. При низкой температуре получается тепло. Вокруг ставятся шашлыки, закрывается металлическим кожухом, чтобы тепло не уходило в атмосферу, и быстро жарится. На самом деле это целый набор технологий, которые Институт разработал», — рассказал Бухтияров « Газете.ru ». По его словам, в таком случае нет огня, поэтому нет и дыма. Он отметил, что создание инновационного кадила на основе принципа работы шашлычницы было инициативой ученого Александра Куликова, а не заданием. Бухтияров не уверен, будут ли в церкви использовать кадило, разработанное институтом. В Институте катализа им. Г.К. Борескова Сибирского отделения РАН создали кадило на основе каталитической горелки, сообщает «Федеральное агентство новостей». Запах ладана и тепло сохранились, но дыма у такого кадила нет, передает Life . Оно работает на смеси пропана, бутана и воздуха, потребляет мало газа, поэтому способно долго работать, передает

Технологию, которая используется в инновационном церковном кадиле, применяют в шашлычницах без открытого огня. Об этом рассказал директор Института катализа им. Г.К. Борескова Сибирского отделения РАН Валерий Бухтияров. «На данном принципе работают шашлычницы. В центре ставится катализатор, они поджигаются, подается обычный бытовой газ. При низкой температуре получается тепло. Вокруг ставятся шашлыки, закрывается металлическим кожухом, чтобы тепло не уходило в атмосферу, и быстро жарится. На самом деле это целый набор технологий, которые Институт разработал», — рассказал Бухтияров «Газете.ru». По его словам, в таком случае нет огня, поэтому нет и дыма. Он отметил, что создание инновационного кадила на основе принципа работы шашлычницы было инициативой ученого Александра Куликова, а не заданием. Бухтияров не уверен, будут ли в церкви использовать кадило, разработанное институтом. В Институте катализа им. Г.К. Борескова Сибирского отделения РАН создали кадило на основе каталитической горелки, сообщает «Федеральное агентство новостей». Запах ладана и тепло сохранились, но дыма у такого кадила нет, передает Life. Оно работает на смеси пропана, бутана и воздуха, потребляет мало газа, поэтому способно долго работать, передает