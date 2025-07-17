Российские ученые научили ИИ находить раковые опухоли в теле человека

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новая технология позволяет хирургу видеть 3D-модель органа
Новая технология позволяет хирургу видеть 3D-модель органа Фото:

В Институте имени Сеченова российские ученые создали искусственный интеллект, который помогает находить и удалять раковые опухоли. Разработка под названием Sechenov.AI_nephro уже применяется в онкоурологии, в частности при операциях на почках.

Как передает РЕН ТВ, система выступает своеобразным навигатором для хирурга, позволяя визуализировать область операции и выявлять детали, которые не видны на стандартных КТ-снимках. Новая технология позволяет хирургу видеть не только реальное изображение органа, но и его 3D-модель, на которую накладываются анатомические структуры, выделенные нейросетью. Это обеспечивает максимально точное понимание особенностей опухоли, кровоснабжения и других критически важных параметров для успешного и щадящего вмешательства.

Ранее для подготовки к сложным операциям команда специалистов тратила до двух часов на создание функциональной модели почки. Теперь искусственный интеллект справляется с этой задачей за считанные минуты: достаточно загрузить снимки КТ в программу. Нейросеть автоматически выделяет нужные анатомические структуры. Разработка Сеченовского университета прошла аккредитацию Росздравнадзора. За время тестирования технология помогла сохранить почки более чем 2500 пациентам. Среди них — женщины, обнаружившие опухоль случайно во время беременности.

Одно из ключевых преимуществ системы — ее бесплатное распространение для российских клиник. Уже сейчас опыт столичных врачей перенимают медучреждения в других регионах, например, в Башкирии. Благодаря этому инновационному подходу, пациенты могут быть выписаны домой уже через 1-2 дня после операции.

Хотя сейчас технология применяется преимущественно в урологии, в ближайшем будущем ее планируют внедрять и в других сферах онкохирургии, где требуется максимально точное удаление опухолей с сохранением здоровых тканей. Рак почки ежегодно диагностируется у 26 тысяч россиян, и только за 2023 год от этого заболевания скончались почти 8 тысяч человек.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Институте имени Сеченова российские ученые создали искусственный интеллект, который помогает находить и удалять раковые опухоли. Разработка под названием Sechenov.AI_nephro уже применяется в онкоурологии, в частности при операциях на почках. Как передает РЕН ТВ, система выступает своеобразным навигатором для хирурга, позволяя визуализировать область операции и выявлять детали, которые не видны на стандартных КТ-снимках. Новая технология позволяет хирургу видеть не только реальное изображение органа, но и его 3D-модель, на которую накладываются анатомические структуры, выделенные нейросетью. Это обеспечивает максимально точное понимание особенностей опухоли, кровоснабжения и других критически важных параметров для успешного и щадящего вмешательства. Ранее для подготовки к сложным операциям команда специалистов тратила до двух часов на создание функциональной модели почки. Теперь искусственный интеллект справляется с этой задачей за считанные минуты: достаточно загрузить снимки КТ в программу. Нейросеть автоматически выделяет нужные анатомические структуры. Разработка Сеченовского университета прошла аккредитацию Росздравнадзора. За время тестирования технология помогла сохранить почки более чем 2500 пациентам. Среди них — женщины, обнаружившие опухоль случайно во время беременности. Одно из ключевых преимуществ системы — ее бесплатное распространение для российских клиник. Уже сейчас опыт столичных врачей перенимают медучреждения в других регионах, например, в Башкирии. Благодаря этому инновационному подходу, пациенты могут быть выписаны домой уже через 1-2 дня после операции. Хотя сейчас технология применяется преимущественно в урологии, в ближайшем будущем ее планируют внедрять и в других сферах онкохирургии, где требуется максимально точное удаление опухолей с сохранением здоровых тканей. Рак почки ежегодно диагностируется у 26 тысяч россиян, и только за 2023 год от этого заболевания скончались почти 8 тысяч человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...