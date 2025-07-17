Российские ученые научили ИИ находить раковые опухоли в теле человека

В Институте имени Сеченова российские ученые создали искусственный интеллект, который помогает находить и удалять раковые опухоли. Разработка под названием Sechenov.AI_nephro уже применяется в онкоурологии, в частности при операциях на почках.
Как передает РЕН ТВ, система выступает своеобразным навигатором для хирурга, позволяя визуализировать область операции и выявлять детали, которые не видны на стандартных КТ-снимках. Новая технология позволяет хирургу видеть не только реальное изображение органа, но и его 3D-модель, на которую накладываются анатомические структуры, выделенные нейросетью. Это обеспечивает максимально точное понимание особенностей опухоли, кровоснабжения и других критически важных параметров для успешного и щадящего вмешательства.
Ранее для подготовки к сложным операциям команда специалистов тратила до двух часов на создание функциональной модели почки. Теперь искусственный интеллект справляется с этой задачей за считанные минуты: достаточно загрузить снимки КТ в программу. Нейросеть автоматически выделяет нужные анатомические структуры. Разработка Сеченовского университета прошла аккредитацию Росздравнадзора. За время тестирования технология помогла сохранить почки более чем 2500 пациентам. Среди них — женщины, обнаружившие опухоль случайно во время беременности.
Одно из ключевых преимуществ системы — ее бесплатное распространение для российских клиник. Уже сейчас опыт столичных врачей перенимают медучреждения в других регионах, например, в Башкирии. Благодаря этому инновационному подходу, пациенты могут быть выписаны домой уже через 1-2 дня после операции.
Хотя сейчас технология применяется преимущественно в урологии, в ближайшем будущем ее планируют внедрять и в других сферах онкохирургии, где требуется максимально точное удаление опухолей с сохранением здоровых тканей. Рак почки ежегодно диагностируется у 26 тысяч россиян, и только за 2023 год от этого заболевания скончались почти 8 тысяч человек.
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