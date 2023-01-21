В Германии поздравили Путина из-за отказа Шольца передать ВСУ танки Leopard

Президент России Владимир Путин должен быть доволен отказом Германии передавать Украине танки Leopard 2. Об этом заявила председатель комитета по обороне в бундестаге Мари-Агнес Штрак-Циммерманн.
«Президента Путина можно поздравить в связи с тем, что не удалось принять решение по танкам», — передает слова Мари-Агнес Штрак-Циммерманн телеканал N-TV. По словам немецкого политика, отказ Германии поставлять Украине танки Leopard 2 вызван нежеланием активно поддерживать Киев.
Ранее URA.RU сообщало, что Украина попросила у Германии тяжелое вооружение в виде танков. Однако канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что поставят на Украину технику, если США предоставят Киеву свои танки Abrams. Также агентство передавало, что президент Украины Владимир Зеленский осудил Шольца за отказ давать танки.
США и страны Евросоюза поставляют вооружение Киеву после начала специальной военной операции на Украине. По словам Владимира Путина, ее целями являются защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация киевского режима.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.
Будьте в курсе всех событий в России и не только - подпишитесь на нашу ежедневную рассылку и получайте свежие новости первыми!
Президент России Владимир Путин должен быть доволен отказом Германии передавать Украине танки Leopard 2. Об этом заявила председатель комитета по обороне в бундестаге Мари-Агнес Штрак-Циммерманн. «Президента Путина можно поздравить в связи с тем, что не удалось принять решение по танкам», — передает слова Мари-Агнес Штрак-Циммерманн телеканал N-TV. По словам немецкого политика, отказ Германии поставлять Украине танки Leopard 2 вызван нежеланием активно поддерживать Киев. Ранее URA.RU сообщало, что Украина попросила у Германии тяжелое вооружение в виде танков. Однако канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что поставят на Украину технику, если США предоставят Киеву свои танки Abrams. Также агентство передавало, что президент Украины Владимир Зеленский осудил Шольца за отказ давать танки. США и страны Евросоюза поставляют вооружение Киеву после начала специальной военной операции на Украине. По словам Владимира Путина, ее целями являются защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация киевского режима.