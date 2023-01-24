Ответственные за права человека в РФ нашли себе необычную задачу

СПЧ займется налаживанием полевой почты

24 января 2023 в 16:17 Размер текста - 17 +

СПЧ хочет наладить работу полевой почты, пояснил Валерий Фадеев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Совет по правам человека (СПЧ) займется налаживанием полевой почты, чтобы письма доходили быстрее. Об этом сообщил глава СПЧ Валерий Фадеев. «Продолжим заниматься налаживанием работы полевой почты», — уточнил Валерий Фадеев. Его слова приводит telegram-канал Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Фадеев иронично уточнил, что даже пешком будет быстрее доставить письмо, чем почтой. И это при условии, что на дворе 21 век, пояснил глава СПЧ. Во время заседания СПЧ один из ее членов, военкор Александр Коц также возмутился тем, что большая часть писем, которая высылается российским солдатам, часто не доходит до адресата. Коц подчеркнул, что письмо может идти до полутора месяцев, и это еще оптимистичный прогноз. Ранее в Минобороны уточнили, что у российских военнослужащих, которые участвуют в спецоперации РФ на Украине, появилась возможность получать письма от родных и близких. Письма можно отправлять через «Почту России», сообщает MK.RU. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее цель, пояснил президент РФ, заключается в защите мирного населения Донбасса.

Совет по правам человека (СПЧ) займется налаживанием полевой почты, чтобы письма доходили быстрее. Об этом сообщил глава СПЧ Валерий Фадеев. «Продолжим заниматься налаживанием работы полевой почты», — уточнил Валерий Фадеев. Его слова приводит telegram-канал Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Фадеев иронично уточнил, что даже пешком будет быстрее доставить письмо, чем почтой. И это при условии, что на дворе 21 век, пояснил глава СПЧ. Во время заседания СПЧ один из ее членов, военкор Александр Коц также возмутился тем, что большая часть писем, которая высылается российским солдатам, часто не доходит до адресата. Коц подчеркнул, что письмо может идти до полутора месяцев, и это еще оптимистичный прогноз. Ранее в Минобороны уточнили, что у российских военнослужащих, которые участвуют в спецоперации РФ на Украине, появилась возможность получать письма от родных и близких. Письма можно отправлять через «Почту России», сообщает MK.RU. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее цель, пояснил президент РФ, заключается в защите мирного населения Донбасса.