Лавров рассказал о послании Блинкена, которое касалось России и Украины

Лавров: Блинкен заявил, что Россия должна уйти из Украины

31 января 2023 в 17:30 Размер текста - 17 +

Энтони Блинкен передал Сергею Лаврову послание, суть которого — Россия должна уйти Фото: Официальный сайт президента Украины Глава МИД РФ Сергей Лавров получил послание от госсекретаря США Энтони Блинкена через главу МИД Египта Самеха Шукри. Послание заключалось в том, что Россия должна уйти из Украины. «Господин Шукри сказал, что он передал определенное послание от Блинкена, который был недавно с визитом в Каире. Я это подтверждаю. Мы услышали в очередной раз, переданное через господина министра послание, о том, что Россия должна прекратить, Россия должна уйти [из Украины], и тогда все будет хорошо», — заявил Сергей Лавров во время общения с журналистами по итогам рабочей встречи. Его слова передают РИА Новости. Лавров также подчеркнул, что была и вторая часть послания. Ее излагал генсек НАТО Йенс Столтенберг и заключалось оно в призыве к тому, что РФ должна быть повержена. По итогам рабочей встречи с главой МИД Египта Самехом Шукри Лавров также заявил, что экс-президент Украины Петр Порошенко, бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель и бывший глава Франции Франсуа Олланд открыто признались в том, что готовились к войне с Россией. Генсек НАТО же уже заявлял, что оружие — это путь к миру между Украиной и РФ. Тем самым он призывал продолжать военную поддержку Киева.

Глава МИД РФ Сергей Лавров получил послание от госсекретаря США Энтони Блинкена через главу МИД Египта Самеха Шукри. Послание заключалось в том, что Россия должна уйти из Украины. «Господин Шукри сказал, что он передал определенное послание от Блинкена, который был недавно с визитом в Каире. Я это подтверждаю. Мы услышали в очередной раз, переданное через господина министра послание, о том, что Россия должна прекратить, Россия должна уйти [из Украины], и тогда все будет хорошо», — заявил Сергей Лавров во время общения с журналистами по итогам рабочей встречи. Его слова передают РИА Новости. Лавров также подчеркнул, что была и вторая часть послания. Ее излагал генсек НАТО Йенс Столтенберг и заключалось оно в призыве к тому, что РФ должна быть повержена. По итогам рабочей встречи с главой МИД Египта Самехом Шукри Лавров также заявил, что экс-президент Украины Петр Порошенко, бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель и бывший глава Франции Франсуа Олланд открыто признались в том, что готовились к войне с Россией. Генсек НАТО же уже заявлял, что оружие — это путь к миру между Украиной и РФ. Тем самым он призывал продолжать военную поддержку Киева.