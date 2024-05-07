Бывший советник Пентагона назвал конечную стадию помощи Запада Украине

Макгрегор: помощь Запада Украине может привести к войне между Россией и Европой
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Украины.stock, всу,  stock
Целесообразнее склонить Украину к прекращению огня, заявил Дуглас Макгрегор Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Продолжение поставок военной помощи Украине может привести к вооруженному конфликту между Европой и Россией. Об этом заявил бывший советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

«Продолжение Западом поставок помощи ВСУ может привести к войне Европы с Россией», — написал Макгрегор в своем аккаунте в соцсети X. Он добавил, что учитывая трудности, с которыми сталкиваются украинские вооруженные силы и их убытки, целесообразно было бы временно прекратить военную поддержку и рекомендовать Киеву искать способы для прекращения огня.

Таким образом Макгрегор прокомментировал заявление министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона относительно возможности использования британского вооружения для ударов по территории России. По мнению экс-советника Пентагона, Москва не останется в стороне при нападении на ее территорию. Макгрегор предупредил, что вооруженные силы США не готовы к военному конфликту с Россией.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в 2023 году сообщал, что конфликт между Западом и Россией постепенно перерастает из гибридного в настоящий. Возможное западное вмешательство в украинский конфликт приведет к мировой войне. Такое мнение выразил миллиардер Дэвид Сакс, передает телеканал 360.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Продолжение поставок военной помощи Украине может привести к вооруженному конфликту между Европой и Россией. Об этом заявил бывший советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор. «Продолжение Западом поставок помощи ВСУ может привести к войне Европы с Россией», — написал Макгрегор в своем аккаунте в соцсети X. Он добавил, что учитывая трудности, с которыми сталкиваются украинские вооруженные силы и их убытки, целесообразно было бы временно прекратить военную поддержку и рекомендовать Киеву искать способы для прекращения огня. Таким образом Макгрегор прокомментировал заявление министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона относительно возможности использования британского вооружения для ударов по территории России. По мнению экс-советника Пентагона, Москва не останется в стороне при нападении на ее территорию. Макгрегор предупредил, что вооруженные силы США не готовы к военному конфликту с Россией. Глава МИД РФ Сергей Лавров в 2023 году сообщал, что конфликт между Западом и Россией постепенно перерастает из гибридного в настоящий. Возможное западное вмешательство в украинский конфликт приведет к мировой войне. Такое мнение выразил миллиардер Дэвид Сакс, передает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...