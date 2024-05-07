Бывший советник Пентагона назвал конечную стадию помощи Запада Украине

Макгрегор: помощь Запада Украине может привести к войне между Россией и Европой

07 мая 2024 в 11:37 Размер текста - 17 +

Целесообразнее склонить Украину к прекращению огня, заявил Дуглас Макгрегор Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Продолжение поставок военной помощи Украине может привести к вооруженному конфликту между Европой и Россией. Об этом заявил бывший советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор. «Продолжение Западом поставок помощи ВСУ может привести к войне Европы с Россией», — написал Макгрегор в своем аккаунте в соцсети X. Он добавил, что учитывая трудности, с которыми сталкиваются украинские вооруженные силы и их убытки, целесообразно было бы временно прекратить военную поддержку и рекомендовать Киеву искать способы для прекращения огня. Таким образом Макгрегор прокомментировал заявление министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона относительно возможности использования британского вооружения для ударов по территории России. По мнению экс-советника Пентагона, Москва не останется в стороне при нападении на ее территорию. Макгрегор предупредил, что вооруженные силы США не готовы к военному конфликту с Россией. Глава МИД РФ Сергей Лавров в 2023 году сообщал, что конфликт между Западом и Россией постепенно перерастает из гибридного в настоящий. Возможное западное вмешательство в украинский конфликт приведет к мировой войне. Такое мнение выразил миллиардер Дэвид Сакс, передает телеканал 360 . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Продолжение поставок военной помощи Украине может привести к вооруженному конфликту между Европой и Россией. Об этом заявил бывший советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор. «Продолжение Западом поставок помощи ВСУ может привести к войне Европы с Россией», — написал Макгрегор в своем аккаунте в соцсети X. Он добавил, что учитывая трудности, с которыми сталкиваются украинские вооруженные силы и их убытки, целесообразно было бы временно прекратить военную поддержку и рекомендовать Киеву искать способы для прекращения огня. Таким образом Макгрегор прокомментировал заявление министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона относительно возможности использования британского вооружения для ударов по территории России. По мнению экс-советника Пентагона, Москва не останется в стороне при нападении на ее территорию. Макгрегор предупредил, что вооруженные силы США не готовы к военному конфликту с Россией. Глава МИД РФ Сергей Лавров в 2023 году сообщал, что конфликт между Западом и Россией постепенно перерастает из гибридного в настоящий. Возможное западное вмешательство в украинский конфликт приведет к мировой войне. Такое мнение выразил миллиардер Дэвид Сакс, передает телеканал 360.