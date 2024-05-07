Путин раскрыл, от чего зависят результаты его работы на новом сроке

Путин: результаты работы на посту президента зависят от единства россиян
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Президент России Владимир Путин на встрече с доверенными лицами. Москва, путин владимир
Путин заявил, что будет делать все, чтобы оправдать доверие россиян к нему Фото:
новость из сюжета
Инаугурация президента России

Владимир Путин во время своей инаугурации сообщил, что результаты его работы на посту президента РФ зависят от общего стремления россиян приносить пользу стране и от их единства. Он отметил, что будет делать все возможное для того, чтобы оправдать доверие граждан РФ к нему.

«При этом подчеркну, что результаты этой работы в решающей степени зависят от нашего единства и сплоченности, от общего стремления приносить пользу Отечеству», — заявил Путин во время инаугурации. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24».

Также глава РФ добавил, что результат его работы на посту президента зависят от того, будут ли граждане страны трудиться с полной отдачей и защищать Россию. Он добавил что для оправдания доверия россиян, которое они выражают ему, Путин будет делать все возможное.

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Владимир Путин во время своей инаугурации сообщил, что результаты его работы на посту президента РФ зависят от общего стремления россиян приносить пользу стране и от их единства. Он отметил, что будет делать все возможное для того, чтобы оправдать доверие граждан РФ к нему. «При этом подчеркну, что результаты этой работы в решающей степени зависят от нашего единства и сплоченности, от общего стремления приносить пользу Отечеству», — заявил Путин во время инаугурации. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24». Также глава РФ добавил, что результат его работы на посту президента зависят от того, будут ли граждане страны трудиться с полной отдачей и защищать Россию. Он добавил что для оправдания доверия россиян, которое они выражают ему, Путин будет делать все возможное.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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