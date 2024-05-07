Путин раскрыл, от чего зависят результаты его работы на новом сроке

Путин: результаты работы на посту президента зависят от единства россиян

07 мая 2024 в 14:41 Размер текста - 17 +

Путин заявил, что будет делать все, чтобы оправдать доверие россиян к нему Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Инаугурация президента России Владимир Путин во время своей инаугурации сообщил, что результаты его работы на посту президента РФ зависят от общего стремления россиян приносить пользу стране и от их единства. Он отметил, что будет делать все возможное для того, чтобы оправдать доверие граждан РФ к нему. «При этом подчеркну, что результаты этой работы в решающей степени зависят от нашего единства и сплоченности, от общего стремления приносить пользу Отечеству», — заявил Путин во время инаугурации. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24». Также глава РФ добавил, что результат его работы на посту президента зависят от того, будут ли граждане страны трудиться с полной отдачей и защищать Россию. Он добавил что для оправдания доверия россиян, которое они выражают ему, Путин будет делать все возможное. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Владимир Путин во время своей инаугурации сообщил, что результаты его работы на посту президента РФ зависят от общего стремления россиян приносить пользу стране и от их единства. Он отметил, что будет делать все возможное для того, чтобы оправдать доверие граждан РФ к нему. «При этом подчеркну, что результаты этой работы в решающей степени зависят от нашего единства и сплоченности, от общего стремления приносить пользу Отечеству», — заявил Путин во время инаугурации. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24». Также глава РФ добавил, что результат его работы на посту президента зависят от того, будут ли граждане страны трудиться с полной отдачей и защищать Россию. Он добавил что для оправдания доверия россиян, которое они выражают ему, Путин будет делать все возможное.