Путин раскрыл, от чего зависят результаты его работы на новом сроке

Владимир Путин во время своей инаугурации сообщил, что результаты его работы на посту президента РФ зависят от общего стремления россиян приносить пользу стране и от их единства. Он отметил, что будет делать все возможное для того, чтобы оправдать доверие граждан РФ к нему.
«При этом подчеркну, что результаты этой работы в решающей степени зависят от нашего единства и сплоченности, от общего стремления приносить пользу Отечеству», — заявил Путин во время инаугурации. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24».
Также глава РФ добавил, что результат его работы на посту президента зависят от того, будут ли граждане страны трудиться с полной отдачей и защищать Россию. Он добавил что для оправдания доверия россиян, которое они выражают ему, Путин будет делать все возможное.
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