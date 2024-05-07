Москалькова начнет активно взаимодействовать со сферой здравоохранения

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова активизирует взаимодействие со сферой здравоохранения. Согласно информации пресс-службы Минздрава России, глава министерства Михаил Мурашко и Москалькова заключили договор о сотрудничестве в области защиты и соблюдения прав человека в сфере здравоохранения.
«Мурашко и Москалькова подписали соглашение о взаимодействии по вопросам соблюдения и защиты прав, свобод и законных интересов человека в сфере здравоохранения», — говорится в сообщении Минздрава. Мурашко заявил о значимости здоровья для человека как в личной, так и в общественной жизни. Он отмечает, что все структуры в сфере здравоохранения работают на предоставление качественной медицинской помощи и что участникам СВО предоставлены преференциальные правила для оперативного получения медпомощи.
Мурашко также подчеркивает важность сотрудничества с уполномоченным по правам человека для обеспечения защиты прав пациентов. Все это значительно укрепляет новые направления сотрудничества в сфере здравоохранения, для чего заключено соглашение о проведении совместных приемов граждан, рассмотрении обращений и организации мероприятий по поддержанию здоровья, заключил глава Минздрава.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова активизирует взаимодействие со сферой здравоохранения. Согласно информации пресс-службы Минздрава России, глава министерства Михаил Мурашко и Москалькова заключили договор о сотрудничестве в области защиты и соблюдения прав человека в сфере здравоохранения. «Мурашко и Москалькова подписали соглашение о взаимодействии по вопросам соблюдения и защиты прав, свобод и законных интересов человека в сфере здравоохранения», — говорится в сообщении Минздрава. Мурашко заявил о значимости здоровья для человека как в личной, так и в общественной жизни. Он отмечает, что все структуры в сфере здравоохранения работают на предоставление качественной медицинской помощи и что участникам СВО предоставлены преференциальные правила для оперативного получения медпомощи. Мурашко также подчеркивает важность сотрудничества с уполномоченным по правам человека для обеспечения защиты прав пациентов. Все это значительно укрепляет новые направления сотрудничества в сфере здравоохранения, для чего заключено соглашение о проведении совместных приемов граждан, рассмотрении обращений и организации мероприятий по поддержанию здоровья, заключил глава Минздрава.