Москалькова начнет активно взаимодействовать со сферой здравоохранения

Москалькова и Мурашко подписали соглашение о сотрудничестве

07 мая 2024 в 12:17 Размер текста - 17 +

Татьяна Москалькова станет активнее следить за обеспечением прав пациентов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова активизирует взаимодействие со сферой здравоохранения. Согласно информации пресс-службы Минздрава России, глава министерства Михаил Мурашко и Москалькова заключили договор о сотрудничестве в области защиты и соблюдения прав человека в сфере здравоохранения. «Мурашко и Москалькова подписали соглашение о взаимодействии по вопросам соблюдения и защиты прав, свобод и законных интересов человека в сфере здравоохранения», — говорится в сообщении Минздрава. Мурашко заявил о значимости здоровья для человека как в личной, так и в общественной жизни. Он отмечает, что все структуры в сфере здравоохранения работают на предоставление качественной медицинской помощи и что участникам СВО предоставлены преференциальные правила для оперативного получения медпомощи. Мурашко также подчеркивает важность сотрудничества с уполномоченным по правам человека для обеспечения защиты прав пациентов. Все это значительно укрепляет новые направления сотрудничества в сфере здравоохранения, для чего заключено соглашение о проведении совместных приемов граждан, рассмотрении обращений и организации мероприятий по поддержанию здоровья, заключил глава Минздрава. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова активизирует взаимодействие со сферой здравоохранения. Согласно информации пресс-службы Минздрава России, глава министерства Михаил Мурашко и Москалькова заключили договор о сотрудничестве в области защиты и соблюдения прав человека в сфере здравоохранения. «Мурашко и Москалькова подписали соглашение о взаимодействии по вопросам соблюдения и защиты прав, свобод и законных интересов человека в сфере здравоохранения», — говорится в сообщении Минздрава. Мурашко заявил о значимости здоровья для человека как в личной, так и в общественной жизни. Он отмечает, что все структуры в сфере здравоохранения работают на предоставление качественной медицинской помощи и что участникам СВО предоставлены преференциальные правила для оперативного получения медпомощи. Мурашко также подчеркивает важность сотрудничества с уполномоченным по правам человека для обеспечения защиты прав пациентов. Все это значительно укрепляет новые направления сотрудничества в сфере здравоохранения, для чего заключено соглашение о проведении совместных приемов граждан, рассмотрении обращений и организации мероприятий по поддержанию здоровья, заключил глава Минздрава.