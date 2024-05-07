Москалькова начнет активно взаимодействовать со сферой здравоохранения

Москалькова и Мурашко подписали соглашение о сотрудничестве
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Выборы омбудсмена. Госдума. Москва, портрет, москалькова татьяна
Татьяна Москалькова станет активнее следить за обеспечением прав пациентов Фото:

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова активизирует взаимодействие со сферой здравоохранения. Согласно информации пресс-службы Минздрава России, глава министерства Михаил Мурашко и Москалькова заключили договор о сотрудничестве в области защиты и соблюдения прав человека в сфере здравоохранения.

«Мурашко и Москалькова подписали соглашение о взаимодействии по вопросам соблюдения и защиты прав, свобод и законных интересов человека в сфере здравоохранения», — говорится в сообщении Минздрава. Мурашко заявил о значимости здоровья для человека как в личной, так и в общественной жизни. Он отмечает, что все структуры в сфере здравоохранения работают на предоставление качественной медицинской помощи и что участникам СВО предоставлены преференциальные правила для оперативного получения медпомощи.

Мурашко также подчеркивает важность сотрудничества с уполномоченным по правам человека для обеспечения защиты прав пациентов. Все это значительно укрепляет новые направления сотрудничества в сфере здравоохранения, для чего заключено соглашение о проведении совместных приемов граждан, рассмотрении обращений и организации мероприятий по поддержанию здоровья, заключил глава Минздрава.

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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова активизирует взаимодействие со сферой здравоохранения. Согласно информации пресс-службы Минздрава России, глава министерства Михаил Мурашко и Москалькова заключили договор о сотрудничестве в области защиты и соблюдения прав человека в сфере здравоохранения. «Мурашко и Москалькова подписали соглашение о взаимодействии по вопросам соблюдения и защиты прав, свобод и законных интересов человека в сфере здравоохранения», — говорится в сообщении Минздрава. Мурашко заявил о значимости здоровья для человека как в личной, так и в общественной жизни. Он отмечает, что все структуры в сфере здравоохранения работают на предоставление качественной медицинской помощи и что участникам СВО предоставлены преференциальные правила для оперативного получения медпомощи. Мурашко также подчеркивает важность сотрудничества с уполномоченным по правам человека для обеспечения защиты прав пациентов. Все это значительно укрепляет новые направления сотрудничества в сфере здравоохранения, для чего заключено соглашение о проведении совместных приемов граждан, рассмотрении обращений и организации мероприятий по поддержанию здоровья, заключил глава Минздрава.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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