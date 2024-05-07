Судостроительная корпорация нашла способ покрыть убытки за 12 лет

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Производство скоростных электропоездов Ласточка на заводе Уральские локомотивы. Екатеринбург, сварка, рабочий на заводе
ОСК подготовила план по сокращению издержек Фото:

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) планирует покрыть убытки за последние 12 лет путем продажи части активов для сокращения расходов. В плане присутствуют и другие меры.

«ОСК рассматривает продажу непрофильных активов для сокращения издержек — 12 лет компания генерировала убытки», — сообщает РБК. Там добавили, что одной из мер является продажа части активов до 2027 года. План компании также содержит предложения об уменьшении «избыточных территорий» и отчуждении активов, лишенных перспектив долгосрочного развития. Также не раскрываются конкретные детали о верфях, предприятиях и земельных участках, которые могут быть задействованы в рамках этого процесса, заключили в материале.

Глава ВТБ Андрей Костин в 2023 году утверждал, что, ОСК, перешедшая под контроль банка, столкнулась с проблемами, включая финансовые трудности и недостоверную отчетность. Однако по его мнению, закрывать «старые дыры» должно государство, а не ВТБ.

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Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) планирует покрыть убытки за последние 12 лет путем продажи части активов для сокращения расходов. В плане присутствуют и другие меры. «ОСК рассматривает продажу непрофильных активов для сокращения издержек — 12 лет компания генерировала убытки», — сообщает РБК. Там добавили, что одной из мер является продажа части активов до 2027 года. План компании также содержит предложения об уменьшении «избыточных территорий» и отчуждении активов, лишенных перспектив долгосрочного развития. Также не раскрываются конкретные детали о верфях, предприятиях и земельных участках, которые могут быть задействованы в рамках этого процесса, заключили в материале. Глава ВТБ Андрей Костин в 2023 году утверждал, что, ОСК, перешедшая под контроль банка, столкнулась с проблемами, включая финансовые трудности и недостоверную отчетность. Однако по его мнению, закрывать «старые дыры» должно государство, а не ВТБ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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