Судостроительная корпорация нашла способ покрыть убытки за 12 лет

07 мая 2024 в 11:20 Размер текста - 17 +

ОСК подготовила план по сокращению издержек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) планирует покрыть убытки за последние 12 лет путем продажи части активов для сокращения расходов. В плане присутствуют и другие меры. «ОСК рассматривает продажу непрофильных активов для сокращения издержек — 12 лет компания генерировала убытки», — сообщает РБК. Там добавили, что одной из мер является продажа части активов до 2027 года. План компании также содержит предложения об уменьшении «избыточных территорий» и отчуждении активов, лишенных перспектив долгосрочного развития. Также не раскрываются конкретные детали о верфях, предприятиях и земельных участках, которые могут быть задействованы в рамках этого процесса, заключили в материале. Глава ВТБ Андрей Костин в 2023 году утверждал, что, ОСК, перешедшая под контроль банка, столкнулась с проблемами, включая финансовые трудности и недостоверную отчетность. Однако по его мнению, закрывать «старые дыры» должно государство, а не ВТБ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) планирует покрыть убытки за последние 12 лет путем продажи части активов для сокращения расходов. В плане присутствуют и другие меры. «ОСК рассматривает продажу непрофильных активов для сокращения издержек — 12 лет компания генерировала убытки», — сообщает РБК. Там добавили, что одной из мер является продажа части активов до 2027 года. План компании также содержит предложения об уменьшении «избыточных территорий» и отчуждении активов, лишенных перспектив долгосрочного развития. Также не раскрываются конкретные детали о верфях, предприятиях и земельных участках, которые могут быть задействованы в рамках этого процесса, заключили в материале. Глава ВТБ Андрей Костин в 2023 году утверждал, что, ОСК, перешедшая под контроль банка, столкнулась с проблемами, включая финансовые трудности и недостоверную отчетность. Однако по его мнению, закрывать «старые дыры» должно государство, а не ВТБ.