Актер Стивен Сигал прибыл на инаугурацию Путина

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XI съезд партии Справедливая Россия - За Правду. Москва, сигал стивен
Стивен Сигал был на прошлой инаугурации Путина в 2018 году Фото:
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Инаугурация президента России

Американский актер Стивен Сигал приехал в числе гостей на церемонию инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремль. Об этом сообщает РИА Новости

«Актер Стивен Сигал приехал в числе гостей на церемонию инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремль», — говорится на сайте. Ранее актер уже присутствовать на инаугурации Путина в 2018 году. Кроме того известно, что 27 февраля 2023 года он получил Орден Дружбы за большой вклад в развитие международного культурно-гумнитарного сотрудничества.

Инаугурация начнется в 12:00 по московскому времени. Не все страны решили посетить церемонию. Spiegel со ссылкой на источники передает, что в ЕС произошел раскол из-за несоответствия мнений насчет того, нужно ли приезжать на инаугурацию.

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Американский актер Стивен Сигал приехал в числе гостей на церемонию инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремль. Об этом сообщает РИА Новости «Актер Стивен Сигал приехал в числе гостей на церемонию инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремль», — говорится на сайте. Ранее актер уже присутствовать на инаугурации Путина в 2018 году. Кроме того известно, что 27 февраля 2023 года он получил Орден Дружбы за большой вклад в развитие международного культурно-гумнитарного сотрудничества. Инаугурация начнется в 12:00 по московскому времени. Не все страны решили посетить церемонию. Spiegel со ссылкой на источники передает, что в ЕС произошел раскол из-за несоответствия мнений насчет того, нужно ли приезжать на инаугурацию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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