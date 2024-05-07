Актер Стивен Сигал прибыл на инаугурацию Путина

Американский актер Стивен Сигал приехал в числе гостей на церемонию инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремль. Об этом сообщает РИА Новости
«Актер Стивен Сигал приехал в числе гостей на церемонию инаугурации президента РФ Владимира Путина в Кремль», — говорится на сайте. Ранее актер уже присутствовать на инаугурации Путина в 2018 году. Кроме того известно, что 27 февраля 2023 года он получил Орден Дружбы за большой вклад в развитие международного культурно-гумнитарного сотрудничества.
Инаугурация начнется в 12:00 по московскому времени. Не все страны решили посетить церемонию. Spiegel со ссылкой на источники передает, что в ЕС произошел раскол из-за несоответствия мнений насчет того, нужно ли приезжать на инаугурацию.
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