Минфин предложил способы оптимизации бюджетных расходов

Минфин предложил ограничить зачисление остатков по госконтрактам
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Виды города. Москва, минфин, министерство финансов рф
Минфин предложил установить механизм перераспределения средств федерального бюджета Фото:

Минфин предложил оптимизировать бюджетные расходы для эффективного использования государственных средств. Ведомство решило ограничить зачисление остатков средств по государственным контрактам и субсидиям на следующий финансовый год и установить механизм перераспределения неиспользованных средств.

«Минфин предложил способы повысить эффективность бюджетных расходов. Среди ключевых инициатив — ограничение возможности переноса остатков по госконтрактам и субсидиям на следующий год», — сообщает РБК. Там добавили, что также предлагается установление механизма перераспределения неиспользованных средств федерального бюджета через резервный фонд правительства.

Эти изменения были разработаны в рамках реализации мероприятий, закрепленных в «дорожной карте» по улучшению эффективности и результативности управления бюджетными расходами. Согласно проекту, данная «дорожная карта» была утверждена профильной комиссией правительства в феврале 2024 года.

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Минфин предложил оптимизировать бюджетные расходы для эффективного использования государственных средств. Ведомство решило ограничить зачисление остатков средств по государственным контрактам и субсидиям на следующий финансовый год и установить механизм перераспределения неиспользованных средств. «Минфин предложил способы повысить эффективность бюджетных расходов. Среди ключевых инициатив — ограничение возможности переноса остатков по госконтрактам и субсидиям на следующий год», — сообщает РБК. Там добавили, что также предлагается установление механизма перераспределения неиспользованных средств федерального бюджета через резервный фонд правительства. Эти изменения были разработаны в рамках реализации мероприятий, закрепленных в «дорожной карте» по улучшению эффективности и результативности управления бюджетными расходами. Согласно проекту, данная «дорожная карта» была утверждена профильной комиссией правительства в феврале 2024 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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