Экономика Минфин предложил способы оптимизации бюджетных расходов Минфин предложил ограничить зачисление остатков по госконтрактам 07 мая 2024 в 10:19 Размер текста - 17 + Минфин предложил установить механизм перераспределения средств федерального бюджета Фото: Георгий Бергал © URA.RU Минфин предложил оптимизировать бюджетные расходы для эффективного использования государственных средств. Ведомство решило ограничить зачисление остатков средств по государственным контрактам и субсидиям на следующий финансовый год и установить механизм перераспределения неиспользованных средств. «Минфин предложил способы повысить эффективность бюджетных расходов. Среди ключевых инициатив — ограничение возможности переноса остатков по госконтрактам и субсидиям на следующий год», — сообщает РБК. Там добавили, что также предлагается установление механизма перераспределения неиспользованных средств федерального бюджета через резервный фонд правительства. Эти изменения были разработаны в рамках реализации мероприятий, закрепленных в «дорожной карте» по улучшению эффективности и результативности управления бюджетными расходами. Согласно проекту, данная «дорожная карта» была утверждена профильной комиссией правительства в феврале 2024 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Минфин предложил оптимизировать бюджетные расходы для эффективного использования государственных средств. Ведомство решило ограничить зачисление остатков средств по государственным контрактам и субсидиям на следующий финансовый год и установить механизм перераспределения неиспользованных средств. «Минфин предложил способы повысить эффективность бюджетных расходов. Среди ключевых инициатив — ограничение возможности переноса остатков по госконтрактам и субсидиям на следующий год», — сообщает РБК. Там добавили, что также предлагается установление механизма перераспределения неиспользованных средств федерального бюджета через резервный фонд правительства. Эти изменения были разработаны в рамках реализации мероприятий, закрепленных в «дорожной карте» по улучшению эффективности и результативности управления бюджетными расходами. Согласно проекту, данная «дорожная карта» была утверждена профильной комиссией правительства в феврале 2024 года. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям