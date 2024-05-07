Минфин предложил способы оптимизации бюджетных расходов

Минфин предложил оптимизировать бюджетные расходы для эффективного использования государственных средств. Ведомство решило ограничить зачисление остатков средств по государственным контрактам и субсидиям на следующий финансовый год и установить механизм перераспределения неиспользованных средств.
«Минфин предложил способы повысить эффективность бюджетных расходов. Среди ключевых инициатив — ограничение возможности переноса остатков по госконтрактам и субсидиям на следующий год», — сообщает РБК. Там добавили, что также предлагается установление механизма перераспределения неиспользованных средств федерального бюджета через резервный фонд правительства.
Эти изменения были разработаны в рамках реализации мероприятий, закрепленных в «дорожной карте» по улучшению эффективности и результативности управления бюджетными расходами. Согласно проекту, данная «дорожная карта» была утверждена профильной комиссией правительства в феврале 2024 года.
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