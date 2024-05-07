Мишустин не стал раскрывать свое политическое будущее

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Ежегодный отчет Правительства РФ в Государственной Думе. Москва, мишустин михаил
Михаил Мишустин не стал отвечать на вопрос, останется ли он премьером Фото:

Российский премьер-министр Михаил Мишустин не ответил на вопрос журналистов о том, останется ли он на своей должности. Он пожелал им хорошего дня.

«Я вам желаю хорошего дня», — сказал Мишустин, улыбаясь, на вопрос о том, останется ли он на посте министра. Об этом сообщает ТАСС.

7 мая Владимир Путин официально вступает в должность президента России. URA.RU ведет онлайн-трансляцию церемонии инаугурации. Ранее он поблагодарил за работу действующий состав правительства.

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Российский премьер-министр Михаил Мишустин не ответил на вопрос журналистов о том, останется ли он на своей должности. Он пожелал им хорошего дня. «Я вам желаю хорошего дня», — сказал Мишустин, улыбаясь, на вопрос о том, останется ли он на посте министра. Об этом сообщает ТАСС. 7 мая Владимир Путин официально вступает в должность президента России. URA.RU ведет онлайн-трансляцию церемонии инаугурации. Ранее он поблагодарил за работу действующий состав правительства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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