Мишустин не стал раскрывать свое политическое будущее

Михаил Мишустин не стал отвечать на вопрос, останется ли он премьером
Российский премьер-министр Михаил Мишустин не ответил на вопрос журналистов о том, останется ли он на своей должности. Он пожелал им хорошего дня.
«Я вам желаю хорошего дня», — сказал Мишустин, улыбаясь, на вопрос о том, останется ли он на посте министра. Об этом сообщает ТАСС.
7 мая Владимир Путин официально вступает в должность президента России. URA.RU ведет онлайн-трансляцию церемонии инаугурации. Ранее он поблагодарил за работу действующий состав правительства.
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