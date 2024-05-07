Мишустин не стал раскрывать свое политическое будущее

07 мая 2024 в 14:22 Размер текста - 17 +

Михаил Мишустин не стал отвечать на вопрос, останется ли он премьером Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российский премьер-министр Михаил Мишустин не ответил на вопрос журналистов о том, останется ли он на своей должности. Он пожелал им хорошего дня. «Я вам желаю хорошего дня», — сказал Мишустин, улыбаясь, на вопрос о том, останется ли он на посте министра. Об этом сообщает ТАСС. 7 мая Владимир Путин официально вступает в должность президента России. URA.RU ведет онлайн-трансляцию церемонии инаугурации. Ранее он поблагодарил за работу действующий состав правительства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российский премьер-министр Михаил Мишустин не ответил на вопрос журналистов о том, останется ли он на своей должности. Он пожелал им хорошего дня. «Я вам желаю хорошего дня», — сказал Мишустин, улыбаясь, на вопрос о том, останется ли он на посте министра. Об этом сообщает ТАСС. 7 мая Владимир Путин официально вступает в должность президента России. URA.RU ведет онлайн-трансляцию церемонии инаугурации. Ранее он поблагодарил за работу действующий состав правительства.