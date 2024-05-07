Суд в Москве арестовал американца за сон в библиотеке

Американца Рассела Уильяма Никума арестовали на 10 суток
Американца Рассела Уильяма Никума арестовали на 10 суток за сон в пьяном виде в детской библиотеке. Об этом рассказали в пресс-службе Хорошевского суда Москвы.
«Суд назначил Расселу Уильяму Никуму наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток», — передает сообщение суда РИА Новости. Там добавили, что американец, находясь под воздействием алкоголя, проник через окно в детскую библиотеку на улице Народного Ополчения, где заснул. В данный момент он находится в России по туристической визе и проживает у своих знакомых.
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