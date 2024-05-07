Происшествия Суд в Москве арестовал американца за сон в библиотеке 07 мая 2024 в 12:26 Размер текста - 17 + Американца Рассела Уильяма Никума арестовали на 10 суток Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Американца Рассела Уильяма Никума арестовали на 10 суток за сон в пьяном виде в детской библиотеке. Об этом рассказали в пресс-службе Хорошевского суда Москвы. «Суд назначил Расселу Уильяму Никуму наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток», — передает сообщение суда РИА Новости. Там добавили, что американец, находясь под воздействием алкоголя, проник через окно в детскую библиотеку на улице Народного Ополчения, где заснул. В данный момент он находится в России по туристической визе и проживает у своих знакомых. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Американца Рассела Уильяма Никума арестовали на 10 суток за сон в пьяном виде в детской библиотеке. Об этом рассказали в пресс-службе Хорошевского суда Москвы. «Суд назначил Расселу Уильяму Никуму наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток», — передает сообщение суда РИА Новости. Там добавили, что американец, находясь под воздействием алкоголя, проник через окно в детскую библиотеку на улице Народного Ополчения, где заснул. В данный момент он находится в России по туристической визе и проживает у своих знакомых. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям