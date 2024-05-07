Немецкую компанию Uniper тревожит риск изъятия «Газпромом» активов РФ

07 мая 2024 в 12:02 Размер текста - 17 +

Uniper допускает, что решение суда позволит «Газпрому» изъять активы компании в России Фото: Rolf Vennenbernd/dpa/picture-alliance/TASS Германский энергетический концерн Uniper выразил опасения, что решение российского суда о запрете компании вести арбитражные разбирательства против «Газпром экспорта» за рубежом может позволить российской стороне изымать активы Uniper не только в России, но и за ее пределами. Об этом говорится в отчете компании. «Uniper считает решение суда нарушением международного права и принципа справедливого судебного разбирательства и подала апелляцию на это решение в России», — отмечается в документе, передает ТАСС. Концерн выразил обеспокоенность возможным штрафом в размере 14,3 миллиарда евро, который может быть наложен на компанию в случае нарушения судебного запрета. В своем отчете Uniper указывает на потенциальную угрозу для своих активов, однако пока не считает этот риск высоким для своей деятельности. Компания приняла меры по обжалованию решения российского суда, подчеркивая его несоответствие международным нормам правосудия. Ранее энергоконцерн Uniper сообщил о крупных убытках из-за снижения поставок голубого топлива из России. Он оценил чистый убыток за первые три квартала в 40 миллиардов евро. Позднее стало известно, что германская компания подала в суд на «Газпром» с требованием возмещения убытков в 11,6 миллиарда евро. «Газпром экспорт» сообщил, что изучает исковое заявление и подчеркнул, что не нарушал контракта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Германский энергетический концерн Uniper выразил опасения, что решение российского суда о запрете компании вести арбитражные разбирательства против «Газпром экспорта» за рубежом может позволить российской стороне изымать активы Uniper не только в России, но и за ее пределами. Об этом говорится в отчете компании. «Uniper считает решение суда нарушением международного права и принципа справедливого судебного разбирательства и подала апелляцию на это решение в России», — отмечается в документе, передает ТАСС. Концерн выразил обеспокоенность возможным штрафом в размере 14,3 миллиарда евро, который может быть наложен на компанию в случае нарушения судебного запрета. В своем отчете Uniper указывает на потенциальную угрозу для своих активов, однако пока не считает этот риск высоким для своей деятельности. Компания приняла меры по обжалованию решения российского суда, подчеркивая его несоответствие международным нормам правосудия. Ранее энергоконцерн Uniper сообщил о крупных убытках из-за снижения поставок голубого топлива из России. Он оценил чистый убыток за первые три квартала в 40 миллиардов евро. Позднее стало известно, что германская компания подала в суд на «Газпром» с требованием возмещения убытков в 11,6 миллиарда евро. «Газпром экспорт» сообщил, что изучает исковое заявление и подчеркнул, что не нарушал контракта.