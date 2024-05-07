Премьер-министр Армении Пашинян раскрыл свое отношение к Турции и Азербайджану

Пашинян: Армении нужно прекратить враждебность с Турцией и Азербайджаном

Армении нужно углубить отношения с Ираном и Грузией, сказал Никол Пашинян Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Еревану необходимо прекратить вражду с Турцией и Азербайджаном. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Управление враждебностью с Турцией и Азербайджаном, ее снижение и прекращение», — сказал Пашинян в ходе пресс-конференции, передает ТАСС. Он добавил, что Армении нужно углубить отношения с Ираном и Грузией.

Ранее Пашинян сказал, что Между Арменией и РФ есть определенные проблемы. Он отметил, что Ереван держит курс на то, чтобы их решить.