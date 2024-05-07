Премьер-министр Армении Пашинян раскрыл свое отношение к Турции и Азербайджану

Пашинян: Армении нужно прекратить враждебность с Турцией и Азербайджаном
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Михаил Мишустин на двусторонних встречах ЕАЭС. Сочи, пашинян никол
Армении нужно углубить отношения с Ираном и Грузией, сказал Никол Пашинян Фото:

Еревану необходимо прекратить вражду с Турцией и Азербайджаном. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Управление враждебностью с Турцией и Азербайджаном, ее снижение и прекращение», — сказал Пашинян в ходе пресс-конференции, передает ТАСС. Он добавил, что Армении нужно углубить отношения с Ираном и Грузией.

Ранее Пашинян сказал, что Между Арменией и РФ есть определенные проблемы. Он отметил, что Ереван держит курс на то, чтобы их решить.

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Еревану необходимо прекратить вражду с Турцией и Азербайджаном. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. «Управление враждебностью с Турцией и Азербайджаном, ее снижение и прекращение», — сказал Пашинян в ходе пресс-конференции, передает ТАСС. Он добавил, что Армении нужно углубить отношения с Ираном и Грузией. Ранее Пашинян сказал, что Между Арменией и РФ есть определенные проблемы. Он отметил, что Ереван держит курс на то, чтобы их решить.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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