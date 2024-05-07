Премьер-министр Армении Пашинян раскрыл свое отношение к Турции и Азербайджану

Армении нужно углубить отношения с Ираном и Грузией, сказал Никол Пашинян
Еревану необходимо прекратить вражду с Турцией и Азербайджаном. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
«Управление враждебностью с Турцией и Азербайджаном, ее снижение и прекращение», — сказал Пашинян в ходе пресс-конференции, передает ТАСС. Он добавил, что Армении нужно углубить отношения с Ираном и Грузией.
Ранее Пашинян сказал, что Между Арменией и РФ есть определенные проблемы. Он отметил, что Ереван держит курс на то, чтобы их решить.
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