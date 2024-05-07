Автомобили Lada резко подорожают

Цены на автомобили модельного ряда Lada поднимутся в мае не более, чем на 3%. Об этом сообщил президент «Автоваза» Максим Соколов.
«Индексация в мае произойдет, но размер ее будет почти в два раза меньше обозначенной цифры. <…> В целом по модельному ряду „Автоваза“ индексация будет менее 3%», — сказал он, передает ТАСС. Предпосылками для пересмотра цен послужили рост себестоимости производства, санкции и усложнение логистики.
Ранее концерн «АвтоВАЗ» повысит стоимость на автомобили из-за роста себестоимости. Глава компании Максим Соколов предупредил о росте цен на авто в мае.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.