Автомобили Lada резко подорожают

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Московский Международный Автосалон (ММАС-2016). Москва, lada, веста, лада, автоваз
Повышение цен на автомобили модельного ряда Lada в мае составит менее 3% Фото:

Цены на автомобили модельного ряда Lada поднимутся в мае не более, чем на 3%. Об этом сообщил президент «Автоваза» Максим Соколов.

«Индексация в мае произойдет, но размер ее будет почти в два раза меньше обозначенной цифры. <…> В целом по модельному ряду „Автоваза“ индексация будет менее 3%», — сказал он, передает ТАСС. Предпосылками для пересмотра цен послужили рост себестоимости производства, санкции и усложнение логистики.

Ранее концерн «АвтоВАЗ» повысит стоимость на автомобили из-за роста себестоимости. Глава компании Максим Соколов предупредил о росте цен на авто в мае.

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Цены на автомобили модельного ряда Lada поднимутся в мае не более, чем на 3%. Об этом сообщил президент «Автоваза» Максим Соколов. «Индексация в мае произойдет, но размер ее будет почти в два раза меньше обозначенной цифры. <…> В целом по модельному ряду „Автоваза“ индексация будет менее 3%», — сказал он, передает ТАСС. Предпосылками для пересмотра цен послужили рост себестоимости производства, санкции и усложнение логистики. Ранее концерн «АвтоВАЗ» повысит стоимость на автомобили из-за роста себестоимости. Глава компании Максим Соколов предупредил о росте цен на авто в мае.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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