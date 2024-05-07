Автомобили Lada резко подорожают

07 мая 2024 в 14:08 Размер текста - 17 +

Повышение цен на автомобили модельного ряда Lada в мае составит менее 3% Фото: Антон Белицкий © URA.RU Цены на автомобили модельного ряда Lada поднимутся в мае не более, чем на 3%. Об этом сообщил президент «Автоваза» Максим Соколов. «Индексация в мае произойдет, но размер ее будет почти в два раза меньше обозначенной цифры. <…> В целом по модельному ряду „Автоваза“ индексация будет менее 3%», — сказал он, передает ТАСС. Предпосылками для пересмотра цен послужили рост себестоимости производства, санкции и усложнение логистики. Ранее концерн «АвтоВАЗ» повысит стоимость на автомобили из-за роста себестоимости. Глава компании Максим Соколов предупредил о росте цен на авто в мае. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Цены на автомобили модельного ряда Lada поднимутся в мае не более, чем на 3%. Об этом сообщил президент «Автоваза» Максим Соколов. «Индексация в мае произойдет, но размер ее будет почти в два раза меньше обозначенной цифры. <…> В целом по модельному ряду „Автоваза“ индексация будет менее 3%», — сказал он, передает ТАСС. Предпосылками для пересмотра цен послужили рост себестоимости производства, санкции и усложнение логистики. Ранее концерн «АвтоВАЗ» повысит стоимость на автомобили из-за роста себестоимости. Глава компании Максим Соколов предупредил о росте цен на авто в мае.