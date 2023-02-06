Летевший в ХМАО самолет Utair совершил срочную посадку в Тюмени из-за больного пассажира

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарты пассажирская авиация. , utair, авиация, ютэйр, подготовка к полету, самолеты, аэропорт внуково, ту 154, самолет на пероне
Самолет Utair срочно сел в Тюмени из-за больного пассажира Фото:

Из-за больного пассажира самолет авиакомпании Utair, летевший по маршруту Минеральные Воды — Сургут, совершил срочную посадку в Тюмени. Об этом рассказали в telegram-канале Aviaincident.

«Командир воздушного судна доложил о больном пассажире и решении следовать на аэродром Тюмени (Рощино). Объявил сигнал срочности. Самолет B-738/M, RA-73088, рейс UTA482 Минеральные воды — Сургут. Эксплуатант ПАО «Авиакомпания «Ютэйр»», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что 6 февраля из-за отказа уборки шасси самолет авиакомпании Utair, летевший из Сургута в Тюмень, был вынужден вернуться в аэропорт вылета. Расследование инцидента взяла на контроль Сургутская транспортная прокуратура.

Только о важных и ключевых событиях России и мира пишем в Telegram-канале URA.RU. Подпишитесь, жмите на ссылку.

Из-за больного пассажира самолет авиакомпании Utair, летевший по маршруту Минеральные Воды — Сургут, совершил срочную посадку в Тюмени. Об этом рассказали в telegram-канале Aviaincident. «Командир воздушного судна доложил о больном пассажире и решении следовать на аэродром Тюмени (Рощино). Объявил сигнал срочности. Самолет B-738/M, RA-73088, рейс UTA482 Минеральные воды — Сургут. Эксплуатант ПАО «Авиакомпания «Ютэйр»», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что 6 февраля из-за отказа уборки шасси самолет авиакомпании Utair, летевший из Сургута в Тюмень, был вынужден вернуться в аэропорт вылета. Расследование инцидента взяла на контроль Сургутская транспортная прокуратура.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...