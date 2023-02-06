Летевший в ХМАО самолет Utair совершил срочную посадку в Тюмени из-за больного пассажира

06 февраля 2023 в 13:45 Размер текста - 17 +

Самолет Utair срочно сел в Тюмени из-за больного пассажира Фото: Сергей Русанов © URA.RU Из-за больного пассажира самолет авиакомпании Utair, летевший по маршруту Минеральные Воды — Сургут, совершил срочную посадку в Тюмени. Об этом рассказали в telegram-канале Aviaincident. «Командир воздушного судна доложил о больном пассажире и решении следовать на аэродром Тюмени (Рощино). Объявил сигнал срочности. Самолет B-738/M, RA-73088, рейс UTA482 Минеральные воды — Сургут. Эксплуатант ПАО «Авиакомпания «Ютэйр»», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что 6 февраля из-за отказа уборки шасси самолет авиакомпании Utair, летевший из Сургута в Тюмень, был вынужден вернуться в аэропорт вылета. Расследование инцидента взяла на контроль Сургутская транспортная прокуратура.

Из-за больного пассажира самолет авиакомпании Utair, летевший по маршруту Минеральные Воды — Сургут, совершил срочную посадку в Тюмени. Об этом рассказали в telegram-канале Aviaincident. «Командир воздушного судна доложил о больном пассажире и решении следовать на аэродром Тюмени (Рощино). Объявил сигнал срочности. Самолет B-738/M, RA-73088, рейс UTA482 Минеральные воды — Сургут. Эксплуатант ПАО «Авиакомпания «Ютэйр»», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что 6 февраля из-за отказа уборки шасси самолет авиакомпании Utair, летевший из Сургута в Тюмень, был вынужден вернуться в аэропорт вылета. Расследование инцидента взяла на контроль Сургутская транспортная прокуратура.