Летевший в ХМАО самолет Utair совершил срочную посадку в Тюмени из-за больного пассажира

Из-за больного пассажира самолет авиакомпании Utair, летевший по маршруту Минеральные Воды — Сургут, совершил срочную посадку в Тюмени. Об этом рассказали в telegram-канале Aviaincident.
«Командир воздушного судна доложил о больном пассажире и решении следовать на аэродром Тюмени (Рощино). Объявил сигнал срочности. Самолет B-738/M, RA-73088, рейс UTA482 Минеральные воды — Сургут. Эксплуатант ПАО «Авиакомпания «Ютэйр»», — сказано в сообщении.
Ранее URA.RU писало, что 6 февраля из-за отказа уборки шасси самолет авиакомпании Utair, летевший из Сургута в Тюмень, был вынужден вернуться в аэропорт вылета. Расследование инцидента взяла на контроль Сургутская транспортная прокуратура.
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