Российские военные отразили высадку диверсантов на левый берег Днепра. Видео

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Тренировочный процесс на полигоне Еланский. Свердловская область, автоматчик, военные, военная подготовка, штурмовик, тренировка на полигоне
Армия России сорвала высадку украинских десантников на левый берег Днепра, сообщается в МО России Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Армия России отразила наступление украинских диверсантов во время их высадки на левый берег Днепра. Об это сообщили в Минобороны РФ.

«Разведчики с помощью беспилотного летательного аппарата обнаружили ДРГ, совершающую очередную безуспешную попытку подхода на лодке к левобережью Днепра», — говорится в сообщении МО России в telegram-канале.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. После этого в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области прошли референдумы о вхождении в состав России. 5 октября четыре территории присоединились к России. Осенью российские войска перегруппировались на левый берег Днепра Херсонской области.

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Армия России отразила наступление украинских диверсантов во время их высадки на левый берег Днепра. Об это сообщили в Минобороны РФ. «Разведчики с помощью беспилотного летательного аппарата обнаружили ДРГ, совершающую очередную безуспешную попытку подхода на лодке к левобережью Днепра», — говорится в сообщении МО России в telegram-канале. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. После этого в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области прошли референдумы о вхождении в состав России. 5 октября четыре территории присоединились к России. Осенью российские войска перегруппировались на левый берег Днепра Херсонской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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