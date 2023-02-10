Армия России отразила наступление украинских диверсантов во время их высадки на левый берег Днепра. Об это сообщили в Минобороны РФ.
«Разведчики с помощью беспилотного летательного аппарата обнаружили ДРГ, совершающую очередную безуспешную попытку подхода на лодке к левобережью Днепра», — говорится в сообщении МО России в telegram-канале.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. После этого в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области прошли референдумы о вхождении в состав России. 5 октября четыре территории присоединились к России. Осенью российские войска перегруппировались на левый берег Днепра Херсонской области.
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Армия России отразила наступление украинских диверсантов во время их высадки на левый берег Днепра. Об это сообщили в Минобороны РФ. «Разведчики с помощью беспилотного летательного аппарата обнаружили ДРГ, совершающую очередную безуспешную попытку подхода на лодке к левобережью Днепра», — говорится в сообщении МО России в telegram-канале. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. После этого в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области прошли референдумы о вхождении в состав России. 5 октября четыре территории присоединились к России. Осенью российские войска перегруппировались на левый берег Днепра Херсонской области.