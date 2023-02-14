14 февраля 2023

Мединского лишили звания почетного профессора

У экс-министра культуры РФ Мединского отозвали звание почетного профессора
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Визит Владимира Мединского в Свердловский театр музыкальной комедии. Екатеринбург, мединский владимир, портрет
Мединский с сарказмом отнесся к лишению звания почетного профессора Фото:

Экс-министра культуры РФ Владимира Мединского лишили звания «Почетный профессор» итальянского университета Università Ca' Foscari Venezia. Об этом он рассказал в своем telegram-канале.

«Получил забавное письмо из Università Ca' Foscari Venezia (Италия) — об отзыве у меня звания „Почетный профессор“. Когда-то присвоили данное звание инициативно, хотя их никто не просил, теперь инициативно отзывают», — сообщил Мединский.

Мединский пояснил, что звание профессора отозвали по причине его роли представителя правительства Российской Федерации во время конфликта на Украине. «Смешные они», — заключил Мединский.

Ранее Мединский попал под санкции Канады. В Оттаве заявили, что дополнительные ограничения были введены в связи с проведением Россией спецоперации на Украине.

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Экс-министра культуры РФ Владимира Мединского лишили звания «Почетный профессор» итальянского университета Università Ca' Foscari Venezia. Об этом он рассказал в своем telegram-канале. «Получил забавное письмо из Università Ca' Foscari Venezia (Италия) — об отзыве у меня звания „Почетный профессор“. Когда-то присвоили данное звание инициативно, хотя их никто не просил, теперь инициативно отзывают», — сообщил Мединский. Мединский пояснил, что звание профессора отозвали по причине его роли представителя правительства Российской Федерации во время конфликта на Украине. «Смешные они», — заключил Мединский. Ранее Мединский попал под санкции Канады. В Оттаве заявили, что дополнительные ограничения были введены в связи с проведением Россией спецоперации на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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