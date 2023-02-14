Мединского лишили звания почетного профессора

У экс-министра культуры РФ Мединского отозвали звание почетного профессора

14 февраля 2023 в 23:43 Размер текста - 17 +

Мединский с сарказмом отнесся к лишению звания почетного профессора Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Экс-министра культуры РФ Владимира Мединского лишили звания «Почетный профессор» итальянского университета Università Ca' Foscari Venezia. Об этом он рассказал в своем telegram-канале. «Получил забавное письмо из Università Ca' Foscari Venezia (Италия) — об отзыве у меня звания „Почетный профессор“. Когда-то присвоили данное звание инициативно, хотя их никто не просил, теперь инициативно отзывают», — сообщил Мединский. Мединский пояснил, что звание профессора отозвали по причине его роли представителя правительства Российской Федерации во время конфликта на Украине. «Смешные они», — заключил Мединский. Ранее Мединский попал под санкции Канады. В Оттаве заявили, что дополнительные ограничения были введены в связи с проведением Россией спецоперации на Украине.

Экс-министра культуры РФ Владимира Мединского лишили звания «Почетный профессор» итальянского университета Università Ca' Foscari Venezia. Об этом он рассказал в своем telegram-канале. «Получил забавное письмо из Università Ca' Foscari Venezia (Италия) — об отзыве у меня звания „Почетный профессор“. Когда-то присвоили данное звание инициативно, хотя их никто не просил, теперь инициативно отзывают», — сообщил Мединский. Мединский пояснил, что звание профессора отозвали по причине его роли представителя правительства Российской Федерации во время конфликта на Украине. «Смешные они», — заключил Мединский. Ранее Мединский попал под санкции Канады. В Оттаве заявили, что дополнительные ограничения были введены в связи с проведением Россией спецоперации на Украине.