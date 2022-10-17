Более 30 российских знаменитостей попали под санкции Канады

Власти Канады расширили перечень антироссийских санкций, добавив в него 34 физлица и телеканал «Звезда». Об этом сообщается на сайте канадского правительства.
В санкционные списки Канады внесены российские журналисты Михаил Леонтьев, Тина Канделаки, Кирилл Клейменов, военный корреспондент Александр Коц, главред газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Также под ограничения попали актеры Владимир Машков, Сергей Безруков и Дмитрий Певцов.
Кроме того, Канада ввела санкции в отношении председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского и руководителя фракции «Новые люди» Алексея Нечаева, а также против телеканала «Звезда». В Оттаве объяснили, что дополнительные ограничения вводятся в связи «неоправданным вторжением России и попытки аннексии украинской территории».
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Власти Канады расширили перечень антироссийских санкций, добавив в него 34 физлица и телеканал «Звезда». Об этом сообщается на сайте канадского правительства. В санкционные списки Канады внесены российские журналисты Михаил Леонтьев, Тина Канделаки, Кирилл Клейменов, военный корреспондент Александр Коц, главред газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Также под ограничения попали актеры Владимир Машков, Сергей Безруков и Дмитрий Певцов. Кроме того, Канада ввела санкции в отношении председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского и руководителя фракции «Новые люди» Алексея Нечаева, а также против телеканала «Звезда». В Оттаве объяснили, что дополнительные ограничения вводятся в связи «неоправданным вторжением России и попытки аннексии украинской территории». Ранее сообщалось, что МИД России закрыл въезд в страну 87 канадским политикам и чиновникам. Канада ответила, добавив в санкционные списки 43 человека, среди которых были российские «олигархи, представители финансовой элиты и члены их семей».