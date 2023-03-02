Global Times рассказали, как Россия унизит НАТО этой весной

GT: если Россия вытеснит ВСУ с Донбасса этой весной, США и НАТО будут унижены

03 марта 2023 в 00:07 Размер текста - 17 +

Успех России в вытеснении ВСУ с Донбасса станет унижением для США и НАТО Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Успех России в полном вытеснении украинских войск с Донбасса приведет не только к провалу Украины, но и станет унижением для США и НАТО. Об этом пишет бывший главный редактор китайской газеты Global Times Ху Сицзинь. «Президент России Владимир Путин заявил, что Россию невозможно победить на поле боя. Тактика Запада является проблематичной, они хотят тянуть, чтобы Россия рухнула. Но что будет, если российские военные начнут весеннее наступление и полностью вытеснят украинские войска из Донбасса? Это станет провалом Украины и унижением для США и НАТО», — пишет Ху Сицзинь в статье для газеты Global Times . Автор статьи отметил, что военно-промышленный потенциал России «сильнее и эффективнее, чем у США». «Россия имеет превосходство в воздухе и возможность наносить ракетные удары большой дальности, которые приведут к уничтожению многих видов оружия, предоставленных Украине Западом, еще до того, как их можно будет использовать», — пишет Сицзинь. Ранее американское издание Newsweek сообщало, техника НАТО становится бесполезной для Украины из-за затягивания поставок боеприпасов. Министерство США, по словам издания, тратит много времени на заключение контрактов.

Успех России в полном вытеснении украинских войск с Донбасса приведет не только к провалу Украины, но и станет унижением для США и НАТО. Об этом пишет бывший главный редактор китайской газеты Global Times Ху Сицзинь. «Президент России Владимир Путин заявил, что Россию невозможно победить на поле боя. Тактика Запада является проблематичной, они хотят тянуть, чтобы Россия рухнула. Но что будет, если российские военные начнут весеннее наступление и полностью вытеснят украинские войска из Донбасса? Это станет провалом Украины и унижением для США и НАТО», — пишет Ху Сицзинь в статье для газеты Global Times. Автор статьи отметил, что военно-промышленный потенциал России «сильнее и эффективнее, чем у США». «Россия имеет превосходство в воздухе и возможность наносить ракетные удары большой дальности, которые приведут к уничтожению многих видов оружия, предоставленных Украине Западом, еще до того, как их можно будет использовать», — пишет Сицзинь. Ранее американское издание Newsweek сообщало, техника НАТО становится бесполезной для Украины из-за затягивания поставок боеприпасов. Министерство США, по словам издания, тратит много времени на заключение контрактов.