Британский посол устроила провокацию в поддержку Украины на встрече с Вучичем

РТРС: посол Британии Маклауд надела украинский платок на встречу с Вучичем

04 марта 2023 в 01:30 Размер текста - 17 +

Посол Британии в Сербии устроила провокацию на встрече с президентом Александром Вучичем Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Посол Британии в Сербии Шэн Маклауд на встречу с президентом страны Александром Вучичем повязала на шею платок с характерными сине-желтыми цветами и словами украинского гимна. Об этом сообщает белгородский областной радиотелевизионный передающий центр (РТРС). «Посол Великобритании появилась на встрече с Вучичем в платке с украинскими мотивами и стихами из гимна. Этот шаг, нетипичный для иностранных послов, можно интерпретировать как попытку провокации и уж точно как недипломатичный шаг в сторону официального Белграда», — передает телеканал РТРС в сообщении на сайте. После начала вынужденной спецоперации российскими военнослужащими по освобождению жителей Донбасса от агрессии украинского режима в феврале прошлого года, многие западные страны стали поддерживать Киев и оказывать ему финансовую и материальную поддержку. Другие встали на сторону РФ и призывают к мирному урегулированию конфликта. Есть и такие, которые сохраняют нейтралитет до сих пор.

Посол Британии в Сербии Шэн Маклауд на встречу с президентом страны Александром Вучичем повязала на шею платок с характерными сине-желтыми цветами и словами украинского гимна. Об этом сообщает белгородский областной радиотелевизионный передающий центр (РТРС). «Посол Великобритании появилась на встрече с Вучичем в платке с украинскими мотивами и стихами из гимна. Этот шаг, нетипичный для иностранных послов, можно интерпретировать как попытку провокации и уж точно как недипломатичный шаг в сторону официального Белграда», — передает телеканал РТРС в сообщении на сайте. После начала вынужденной спецоперации российскими военнослужащими по освобождению жителей Донбасса от агрессии украинского режима в феврале прошлого года, многие западные страны стали поддерживать Киев и оказывать ему финансовую и материальную поддержку. Другие встали на сторону РФ и призывают к мирному урегулированию конфликта. Есть и такие, которые сохраняют нейтралитет до сих пор.