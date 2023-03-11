Россияне высмеяли инициативу Владимира Зеленского переименовать Россию в Московию Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пользователей соцсетей возмутило предложение президента Украины Владимира Зеленского переименовать Россию в Московию. Комментаторы заявили, что подобную инициативу могли предложить только «неучи и невежды», и в шутку показали Украине ее место на «карте Московии».

«Неучи и невежды. Они про Великий Новгород слышали? Россия протянулась от Питера до Владивостока, это Московия?» — заявил пользователь Виталий Залиев под новостью об инициативе украинского президента. Он также предложил переименовать Украину в «Хохляндию».

Комментатор Жанна Г. отметила, что у Зеленского нет других забот, кроме переименования государства: «Забот у клоуна больше нет, как государства переименовывать. У него страна развалилась, а он все играет».

Пользователь Денис Патриот усомнился в психическом здоровье украинского президента: «Не помню, как называется психическое заболевание, когда кто-то считает себя богом, но у них поголовно эта болезнь». Он также отметил, что никому нет дела, как на Украине называют те или иные вещи, так как это не повлияет на положение дел.

Ранее Владимир Зеленский занялся вопросом переименования России в Московию. Предложение о необходимости переименования появилось в петиции на официальном сайте Зеленского. Он дал соответствующее поручение украинскому премьеру Денису Шмыгалю. На инициативу бурно отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала Зеленского «бункерным президентом», передает «Утро.ру».

В соцсетях предположили, что если Россию переименовать в Московию, то Украина должна стать Подмосковьем Соцсети