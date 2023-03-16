Wildberries заморозил 10 тысяч штрафов за подмены товаров

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В маркетплейсе улучшают сервис по оспариванию некорректных штрафов Фото:
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Сотрудники Wildberries объявили забастовку

Маркетплейс Wildberries отменил более 10 тысяч штрафов за подмену товаров после того, как компания провела диалог с пунктами выдачи заказов (ПВЗ) и предпринимателями. Отмечается, что в скором времени они будут отмечены на балансах ПВЗ.

«Благодаря диалогу и механизму обратной связи с пунктами выдачи и предпринимателями, были отменены свыше 10 000 некорректных штрафов за подмены товаров, в ближайшее время они будут отражены на балансах ПВЗ», — заявили в компании. Там добавили, что маркетплейс улучшил сервис по оспариванию некорректных штрафов за подмену товаров.

Также в Wildberries усилили контроль над предотвращением различных мошеннических действий. В компании подчеркнули, что для улучшения своей работы перед внедрением новых инструментов проводятся регулярные встречи с инициативными группами для получения обратной связи.

Ранее стало известно о забастовках в пунктах выдачи заказов Wildberries. Причинами забастовки называется введение новой системы штрафов, которая допускает удержание 100% заработной платы за товары с браком и 20% за возвраты.

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Маркетплейс Wildberries отменил более 10 тысяч штрафов за подмену товаров после того, как компания провела диалог с пунктами выдачи заказов (ПВЗ) и предпринимателями. Отмечается, что в скором времени они будут отмечены на балансах ПВЗ. «Благодаря диалогу и механизму обратной связи с пунктами выдачи и предпринимателями, были отменены свыше 10 000 некорректных штрафов за подмены товаров, в ближайшее время они будут отражены на балансах ПВЗ», — заявили в компании. Там добавили, что маркетплейс улучшил сервис по оспариванию некорректных штрафов за подмену товаров. Также в Wildberries усилили контроль над предотвращением различных мошеннических действий. В компании подчеркнули, что для улучшения своей работы перед внедрением новых инструментов проводятся регулярные встречи с инициативными группами для получения обратной связи. Ранее стало известно о забастовках в пунктах выдачи заказов Wildberries. Причинами забастовки называется введение новой системы штрафов, которая допускает удержание 100% заработной платы за товары с браком и 20% за возвраты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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