Китай надеется, что мир узнает правду о взрывах «Северных потоков»

28 марта 2023 в 13:04 Размер текста - 17 +

МИД Китая надеется на вскрытие правды о «Северных потоках» Фото: Danish Defence новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Китай надеется, что скоро мир узнает правду о случившемся на «Северных потоках». Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Мао Нин. «Китай надеется на скорейший прогресс в расследовании взрывов на „Северных потоках“, чтобы правда открылась миру, а виновные были наказаны», — говорится в сообщении. Также Мао Нин указала, что Китай сожалеет об отказе Совета безопасности ООН принимать сведения России, которые могут вскрыть правду о подрывах. Взрывы на обеих нитках «Северных потоков» произошли в ночь на 26 сентября 2022 года. Позже американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование по вопросу причастности США к диверсиям, в результате которого пришел к выводу о том, что теракты были организованы Вашингтоном. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что западные расследования по «Северным потокам» могут быть нацелены на сокрытие улик, передает RT. Он отметил, что ценное время уходит, а расследования используются, чтобы скрыть улики.

Китай надеется, что скоро мир узнает правду о случившемся на «Северных потоках». Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Мао Нин. «Китай надеется на скорейший прогресс в расследовании взрывов на „Северных потоках“, чтобы правда открылась миру, а виновные были наказаны», — говорится в сообщении. Также Мао Нин указала, что Китай сожалеет об отказе Совета безопасности ООН принимать сведения России, которые могут вскрыть правду о подрывах. Взрывы на обеих нитках «Северных потоков» произошли в ночь на 26 сентября 2022 года. Позже американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование по вопросу причастности США к диверсиям, в результате которого пришел к выводу о том, что теракты были организованы Вашингтоном. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что западные расследования по «Северным потокам» могут быть нацелены на сокрытие улик, передает RT. Он отметил, что ценное время уходит, а расследования используются, чтобы скрыть улики.