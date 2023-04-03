03 апреля 2023

При пожаре в Екатеринбурге обнаружили труп женщины. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на улице Гоголя. Курган, мчс, деревянный дом, пожарная машина, заброшенный дом, пожар, огонь, ночь
Из квартиры часто слышалась ругань и ссоры Фото:

В Екатеринбурге в доме на улице Московская, 68 произошло возгорание в квартире на втором этаже. Во время тушения спасатели обнаружили в кладовке тело женщины, об этом сообщили очевидцы происшествия.

«Жители дома почувствовали запах гари и вызвали пожарных, квартира, из которой шел дым, была открыта. Вскрыв кладовку, спасатели обнаружили горящую куртку, под которой лежала женщина. Прибывшие медики констатировали ее смерть», — рассказали URA.RU очевидцы происшествия.

По словам свидетелей, в квартире сдавалась в аренду одна из комнат. Из жилого помещения регулярно слышали ругань и ссоры. Помимо погибшей в квартире жил мужчина.

На тушение выезжали три единицы техники и девять человек личного состава. «По лестничным маршам при помощи масок дыхательных аппаратов были эвакуированы 20 человек, пять из них — дети», добавили очевидцы.

Ранее URA.RU сообщало об обнаружении трупа в Екатеринбурге. Тело женщины было обнаружено в квартире на улице Московская, 68.

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В Екатеринбурге в доме на улице Московская, 68 произошло возгорание в квартире на втором этаже. Во время тушения спасатели обнаружили в кладовке тело женщины, об этом сообщили очевидцы происшествия. «Жители дома почувствовали запах гари и вызвали пожарных, квартира, из которой шел дым, была открыта. Вскрыв кладовку, спасатели обнаружили горящую куртку, под которой лежала женщина. Прибывшие медики констатировали ее смерть», — рассказали URA.RU очевидцы происшествия. По словам свидетелей, в квартире сдавалась в аренду одна из комнат. Из жилого помещения регулярно слышали ругань и ссоры. Помимо погибшей в квартире жил мужчина. На тушение выезжали три единицы техники и девять человек личного состава. «По лестничным маршам при помощи масок дыхательных аппаратов были эвакуированы 20 человек, пять из них — дети», добавили очевидцы. Ранее URA.RU сообщало об обнаружении трупа в Екатеринбурге. Тело женщины было обнаружено в квартире на улице Московская, 68.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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