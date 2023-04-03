Из квартиры часто слышалась ругань и ссоры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге в доме на улице Московская, 68 произошло возгорание в квартире на втором этаже. Во время тушения спасатели обнаружили в кладовке тело женщины, об этом сообщили очевидцы происшествия.

«Жители дома почувствовали запах гари и вызвали пожарных, квартира, из которой шел дым, была открыта. Вскрыв кладовку, спасатели обнаружили горящую куртку, под которой лежала женщина. Прибывшие медики констатировали ее смерть», — рассказали URA.RU очевидцы происшествия.

По словам свидетелей, в квартире сдавалась в аренду одна из комнат. Из жилого помещения регулярно слышали ругань и ссоры. Помимо погибшей в квартире жил мужчина.

На тушение выезжали три единицы техники и девять человек личного состава. «По лестничным маршам при помощи масок дыхательных аппаратов были эвакуированы 20 человек, пять из них — дети», добавили очевидцы.

Ранее URA.RU сообщало об обнаружении трупа в Екатеринбурге. Тело женщины было обнаружено в квартире на улице Московская, 68.