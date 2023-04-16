В ДТП в Пермском крае погибли два екатеринбуржца

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Заседание областной думы. Курган , прокурор, прокуратура
Прокуратура взяла на контроль ход проверки причин ДТП Фото:

На трассе в Пермском крае произошло столкновение двух иномарок. В результате произошедшего погибли два жителя Екатеринбурга, сообщается в пресс-службе УМВД России по Пермскому краю.

«По предварительной информации, 43-летний водитель Chevrolet Lacetti выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Volkswagen Touareg. В результате ДТП автомобили загорелись. Пассажир и водитель Chevrolet скончались на месте», — сообщается в ведомстве.

Прокуратура Чернушинского городского округа Пермского края начала проверку причин ДТП. Ведомство проверит соблюдение подрядчиком обязанностей по содержанию и благоустройству дороги, по которой ехали пострадавшие.

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На трассе в Пермском крае произошло столкновение двух иномарок. В результате произошедшего погибли два жителя Екатеринбурга, сообщается в пресс-службе УМВД России по Пермскому краю. «По предварительной информации, 43-летний водитель Chevrolet Lacetti выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Volkswagen Touareg. В результате ДТП автомобили загорелись. Пассажир и водитель Chevrolet скончались на месте», — сообщается в ведомстве. Прокуратура Чернушинского городского округа Пермского края начала проверку причин ДТП. Ведомство проверит соблюдение подрядчиком обязанностей по содержанию и благоустройству дороги, по которой ехали пострадавшие.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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