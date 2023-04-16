В ДТП в Пермском крае погибли два екатеринбуржца

На трассе в Пермском крае произошло столкновение двух иномарок. В результате произошедшего погибли два жителя Екатеринбурга, сообщается в пресс-службе УМВД России по Пермскому краю.
«По предварительной информации, 43-летний водитель Chevrolet Lacetti выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Volkswagen Touareg. В результате ДТП автомобили загорелись. Пассажир и водитель Chevrolet скончались на месте», — сообщается в ведомстве.
Прокуратура Чернушинского городского округа Пермского края начала проверку причин ДТП. Ведомство проверит соблюдение подрядчиком обязанностей по содержанию и благоустройству дороги, по которой ехали пострадавшие.
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