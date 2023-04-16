В ДТП в Пермском крае погибли два екатеринбуржца

16 апреля 2023 в 17:46 Размер текста - 17 +

Прокуратура взяла на контроль ход проверки причин ДТП Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На трассе в Пермском крае произошло столкновение двух иномарок. В результате произошедшего погибли два жителя Екатеринбурга, сообщается в пресс-службе УМВД России по Пермскому краю. «По предварительной информации, 43-летний водитель Chevrolet Lacetti выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Volkswagen Touareg. В результате ДТП автомобили загорелись. Пассажир и водитель Chevrolet скончались на месте», — сообщается в ведомстве. Прокуратура Чернушинского городского округа Пермского края начала проверку причин ДТП. Ведомство проверит соблюдение подрядчиком обязанностей по содержанию и благоустройству дороги, по которой ехали пострадавшие.

На трассе в Пермском крае произошло столкновение двух иномарок. В результате произошедшего погибли два жителя Екатеринбурга, сообщается в пресс-службе УМВД России по Пермскому краю. «По предварительной информации, 43-летний водитель Chevrolet Lacetti выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Volkswagen Touareg. В результате ДТП автомобили загорелись. Пассажир и водитель Chevrolet скончались на месте», — сообщается в ведомстве. Прокуратура Чернушинского городского округа Пермского края начала проверку причин ДТП. Ведомство проверит соблюдение подрядчиком обязанностей по содержанию и благоустройству дороги, по которой ехали пострадавшие.