Бойцы на танках с челябинскими двигателями поддержали огнем наступающие войска. Видео

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Танки выступили в роли арторудий из укрытия Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Бойцы на танках Т-72Б3 с двигателями завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска оказали огневую поддержку наступающим мотострелковым подразделениям. Видео операции распространила пресс-служба Минобороны РФ.

«Танкисты Западного военного округа оказали огневую поддержку мотострелковым подразделениям при наступлении российских войск. Боевые машины работали с закрытых огневых позиций», — отметили в военном ведомстве.

В Минобороны добавили, что танки выступили в роли артиллерийских орудий. Подобная тактика позволила экипажам остаться незамеченными. В результате противнику устроили огненную карусель.

Танки данной модели успешно выполняют стоящие задачи. Машины позволяют поражать цели на значительном расстоянии, находящиеся вне прямой видимости. Координаты позволяют устанавливать беспилотные летательные аппараты. В итоге уничтожаются наблюдательные пункты, склады боеприпасов, иностранная боевая техника и так далее.

Машины оснащены двигателем В-92 с мощностью 1000 лошадиных сил. Танки имеют автоматизированную коробку передач. Челябинский завод-производитель работает в составе госкорпорации «Уралвагонзавод» из Нижнего Тагила (Свердловская область).

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Бойцы на танках Т-72Б3 с двигателями завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска оказали огневую поддержку наступающим мотострелковым подразделениям. Видео операции распространила пресс-служба Минобороны РФ. «Танкисты Западного военного округа оказали огневую поддержку мотострелковым подразделениям при наступлении российских войск. Боевые машины работали с закрытых огневых позиций», — отметили в военном ведомстве. В Минобороны добавили, что танки выступили в роли артиллерийских орудий. Подобная тактика позволила экипажам остаться незамеченными. В результате противнику устроили огненную карусель. Танки данной модели успешно выполняют стоящие задачи. Машины позволяют поражать цели на значительном расстоянии, находящиеся вне прямой видимости. Координаты позволяют устанавливать беспилотные летательные аппараты. В итоге уничтожаются наблюдательные пункты, склады боеприпасов, иностранная боевая техника и так далее. Машины оснащены двигателем В-92 с мощностью 1000 лошадиных сил. Танки имеют автоматизированную коробку передач. Челябинский завод-производитель работает в составе госкорпорации «Уралвагонзавод» из Нижнего Тагила (Свердловская область).
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