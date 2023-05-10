Полковник Кнутов заявил, что средства борьбы с дронами появятся не раньше 2027 года

11 мая 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

На данный момент бороться с дронами можно только средствами радиоэлектронной борьбы и оружием Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В мире пока нет эффективных средств борьбы с дронами, в США предрекают их появление не раньше 2027—2030 года. Об этом в беседе с URA.RU рассказал директор Музея войск ПВО (противовоздушной обороны), полковник в отставке Юрий Кнутов. «К сожалению, это пока лишь разрабатываемый вопрос. Была статья одного из руководителей Пентагона, где он писал, что в США более или менее эффективные способы борьбы с дронами появятся только в 2027—2030 году. То есть даже они это признают, что это проблема и проблема, которую очень тяжело решать. На сегодня все, что есть — это средства радиоэлектронной борьбы, стрелковое оружие, снайперские винтовки, зенитные установки и при работе с большими дронами, конечно, ракеты», — объяснил Юрий Кнутов. Полковник в отставке подчеркнул, что одним из наиболее эффективных ближайших разработок по борьбе с дронами может стать лазерное оружие. «Самое эффективное в ближайшей перспективе — это лазерное оружие. Электромагнитное сейчас применяется, но у них есть существенный недостаток», — добавил Кнутов. Ранее руководитель Бюро военно-политического анализа, военный аналитик Александр Михайлов объяснил URA.RU, что небольшие дроны-камикадзе ВСУ на некоторых участках могут обходить российскую систему ПВО. Беспилотники могут наносить показательные повреждения в инфраструктуре для создания картинки для соцсетей или мессенджеров. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В мире пока нет эффективных средств борьбы с дронами, в США предрекают их появление не раньше 2027—2030 года. Об этом в беседе с URA.RU рассказал директор Музея войск ПВО (противовоздушной обороны), полковник в отставке Юрий Кнутов. «К сожалению, это пока лишь разрабатываемый вопрос. Была статья одного из руководителей Пентагона, где он писал, что в США более или менее эффективные способы борьбы с дронами появятся только в 2027—2030 году. То есть даже они это признают, что это проблема и проблема, которую очень тяжело решать. На сегодня все, что есть — это средства радиоэлектронной борьбы, стрелковое оружие, снайперские винтовки, зенитные установки и при работе с большими дронами, конечно, ракеты», — объяснил Юрий Кнутов. Полковник в отставке подчеркнул, что одним из наиболее эффективных ближайших разработок по борьбе с дронами может стать лазерное оружие. «Самое эффективное в ближайшей перспективе — это лазерное оружие. Электромагнитное сейчас применяется, но у них есть существенный недостаток», — добавил Кнутов. Ранее руководитель Бюро военно-политического анализа, военный аналитик Александр Михайлов объяснил URA.RU, что небольшие дроны-камикадзе ВСУ на некоторых участках могут обходить российскую систему ПВО. Беспилотники могут наносить показательные повреждения в инфраструктуре для создания картинки для соцсетей или мессенджеров.