Жительница Петербурга перепутала большую чайку с дроном

11 мая 2023 в 14:40 Размер текста - 17 +

Женщина в Санкт-Петербурге перепутала жирную чайку с беспилотником Фото: Сергей Русанов © URA.RU Женщина в Санкт-Петербурге перепутала чайку с беспилотником. Об подозрительном наблюдении петербурженка сообщила полиции. «Накануне вечером в полицию поступило сообщение от женщины, которая рассказала, что над Южно-Приморским парком летает большой белый беспилотник. Выехавший на место наряд обнаружил лишь парящую жирную белую чайку», — написали в издании «Фонтанка». По словам жительницы Санкт-Петербурга, беспилотник полетел в сторону района Сосновая Поляна. Она отправила правоохранительным органам фото дрона из интернета для облегчения поиска. Но, как уточнили журналисты издания, полиция не обнаружила подозрительные предметы. Однако позже в районе торгового центра «Жемчужная плаза» сотрудники полиции все же увидели что-то похожее на дрон, но он быстро скрылся. Отмечается, что поблизости не было подозреваемых, кто бы мог управлять дроном. Ранее неизвестный дрон замечали под самолетом в аэропорту Пулково при посадке. 28 апреля беспилотник белого цвета пролетел под бортом садящегося самолета. Также 4 мая на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге обнаружили дрон во время репетиции парада Победы, передает телеканал 360.

Женщина в Санкт-Петербурге перепутала чайку с беспилотником. Об подозрительном наблюдении петербурженка сообщила полиции. «Накануне вечером в полицию поступило сообщение от женщины, которая рассказала, что над Южно-Приморским парком летает большой белый беспилотник. Выехавший на место наряд обнаружил лишь парящую жирную белую чайку», — написали в издании «Фонтанка». По словам жительницы Санкт-Петербурга, беспилотник полетел в сторону района Сосновая Поляна. Она отправила правоохранительным органам фото дрона из интернета для облегчения поиска. Но, как уточнили журналисты издания, полиция не обнаружила подозрительные предметы. Однако позже в районе торгового центра «Жемчужная плаза» сотрудники полиции все же увидели что-то похожее на дрон, но он быстро скрылся. Отмечается, что поблизости не было подозреваемых, кто бы мог управлять дроном. Ранее неизвестный дрон замечали под самолетом в аэропорту Пулково при посадке. 28 апреля беспилотник белого цвета пролетел под бортом садящегося самолета. Также 4 мая на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге обнаружили дрон во время репетиции парада Победы, передает телеканал 360.