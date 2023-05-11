Жительница Петербурга перепутала большую чайку с дроном

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Страны европейского союза. Пермь , чайка на озере
Женщина в Санкт-Петербурге перепутала жирную чайку с беспилотником Фото:

Женщина в Санкт-Петербурге перепутала чайку с беспилотником. Об подозрительном наблюдении петербурженка сообщила полиции.

«Накануне вечером в полицию поступило сообщение от женщины, которая рассказала, что над Южно-Приморским парком летает большой белый беспилотник. Выехавший на место наряд обнаружил лишь парящую жирную белую чайку», — написали в издании «Фонтанка».

По словам жительницы Санкт-Петербурга, беспилотник полетел в сторону района Сосновая Поляна. Она отправила правоохранительным органам фото дрона из интернета для облегчения поиска. Но, как уточнили журналисты издания, полиция не обнаружила подозрительные предметы.

Однако позже в районе торгового центра «Жемчужная плаза» сотрудники полиции все же увидели что-то похожее на дрон, но он быстро скрылся. Отмечается, что поблизости не было подозреваемых, кто бы мог управлять дроном.

Ранее неизвестный дрон замечали под самолетом в аэропорту Пулково при посадке. 28 апреля беспилотник белого цвета пролетел под бортом садящегося самолета. Также 4 мая на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге обнаружили дрон во время репетиции парада Победы, передает телеканал 360.

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Женщина в Санкт-Петербурге перепутала чайку с беспилотником. Об подозрительном наблюдении петербурженка сообщила полиции. «Накануне вечером в полицию поступило сообщение от женщины, которая рассказала, что над Южно-Приморским парком летает большой белый беспилотник. Выехавший на место наряд обнаружил лишь парящую жирную белую чайку», — написали в издании «Фонтанка». По словам жительницы Санкт-Петербурга, беспилотник полетел в сторону района Сосновая Поляна. Она отправила правоохранительным органам фото дрона из интернета для облегчения поиска. Но, как уточнили журналисты издания, полиция не обнаружила подозрительные предметы. Однако позже в районе торгового центра «Жемчужная плаза» сотрудники полиции все же увидели что-то похожее на дрон, но он быстро скрылся. Отмечается, что поблизости не было подозреваемых, кто бы мог управлять дроном. Ранее неизвестный дрон замечали под самолетом в аэропорту Пулково при посадке. 28 апреля беспилотник белого цвета пролетел под бортом садящегося самолета. Также 4 мая на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге обнаружили дрон во время репетиции парада Победы, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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