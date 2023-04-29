SHOT: дрон пролетел под самолетом в Питере

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Вооруженные силы Великобритании. stock, нато, бпла, беспилотник, дрон, stock, бла
Размер дрона установить не удалось, написали в Shot Фото:

В Санкт Петербурге неизвестный дрон пролетел под самолетом в аэропорту Пулково при посадке. Летательный аппарат был замечен пилотами. Об этом пишет telegram-канал Shot со ссылкой на источник

«Неизвестный дрон пролетел под самолетом при посадке в питерском Пулково — его заметили пилоты. <…> По нашим данным, 28 апреля беспилотник белого цвета пролетел под бортом ниже на 600 метров. Размер БПЛА установить не удалось», — написали в Shot. Также в telegram-канале уточнили, что сотрудники полиции выясняют обстоятельства случившегося.

URA.RU направило запрос пресс-службе аэропорта Пулково для подтверждения информации о дроне на посадочной полосе. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее в Петербурге был замечен неопознанный летающий объект, из-за чего в небо были подняты российские истребители. Также из-за случившегося в городе был введен план ковер.

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В Санкт Петербурге неизвестный дрон пролетел под самолетом в аэропорту Пулково при посадке. Летательный аппарат был замечен пилотами. Об этом пишет telegram-канал Shot со ссылкой на источник «Неизвестный дрон пролетел под самолетом при посадке в питерском Пулково — его заметили пилоты. <…> По нашим данным, 28 апреля беспилотник белого цвета пролетел под бортом ниже на 600 метров. Размер БПЛА установить не удалось», — написали в Shot. Также в telegram-канале уточнили, что сотрудники полиции выясняют обстоятельства случившегося. URA.RU направило запрос пресс-службе аэропорта Пулково для подтверждения информации о дроне на посадочной полосе. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее в Петербурге был замечен неопознанный летающий объект, из-за чего в небо были подняты российские истребители. Также из-за случившегося в городе был введен план ковер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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