SHOT: дрон пролетел под самолетом в Питере

29 апреля 2023 в 15:10 Размер текста - 17 +

Размер дрона установить не удалось, написали в Shot Фото: Министерство обороны Великобритании В Санкт Петербурге неизвестный дрон пролетел под самолетом в аэропорту Пулково при посадке. Летательный аппарат был замечен пилотами. Об этом пишет telegram-канал Shot со ссылкой на источник «Неизвестный дрон пролетел под самолетом при посадке в питерском Пулково — его заметили пилоты. <…> По нашим данным, 28 апреля беспилотник белого цвета пролетел под бортом ниже на 600 метров. Размер БПЛА установить не удалось», — написали в Shot. Также в telegram-канале уточнили, что сотрудники полиции выясняют обстоятельства случившегося. URA.RU направило запрос пресс-службе аэропорта Пулково для подтверждения информации о дроне на посадочной полосе. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее в Петербурге был замечен неопознанный летающий объект, из-за чего в небо были подняты российские истребители. Также из-за случившегося в городе был введен план ковер.

В Санкт Петербурге неизвестный дрон пролетел под самолетом в аэропорту Пулково при посадке. Летательный аппарат был замечен пилотами. Об этом пишет telegram-канал Shot со ссылкой на источник «Неизвестный дрон пролетел под самолетом при посадке в питерском Пулково — его заметили пилоты. <…> По нашим данным, 28 апреля беспилотник белого цвета пролетел под бортом ниже на 600 метров. Размер БПЛА установить не удалось», — написали в Shot. Также в telegram-канале уточнили, что сотрудники полиции выясняют обстоятельства случившегося. URA.RU направило запрос пресс-службе аэропорта Пулково для подтверждения информации о дроне на посадочной полосе. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее в Петербурге был замечен неопознанный летающий объект, из-за чего в небо были подняты российские истребители. Также из-за случившегося в городе был введен план ковер.