Зеленский пожаловался, что не всех арабских лидеров интересует Украина

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир, stock
Владимир Зеленский пожаловался, что Украине не хватает поддержки от арабских лидеров Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что некоторые арабские страны не обращают внимания на конфликт его страны с Россией. Об этом он заявил, выступая на саммите Лиги арабских государств (ЛАГ).

«К сожалению, в мире и здесь среди вас есть некоторые, кто закрывают глаза на ситуацию с <…> незаконными аннексиями», — сказал Зеленский. Его слова приводит РИА Новости. Он уточнил, что находится на саммите, чтобы «все могли взглянуть правде в глаза».

Украинский президент уже несколько месяцев ездит по разным уголкам мира с просьбами о поддержке Украины. Так, 19 мая он прибыл в Саудовскую Аравию, передает «Царьград». Там он пригласил премьер-министра Саудовской Аравии, наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда посетить Украину.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что некоторые арабские страны не обращают внимания на конфликт его страны с Россией. Об этом он заявил, выступая на саммите Лиги арабских государств (ЛАГ). «К сожалению, в мире и здесь среди вас есть некоторые, кто закрывают глаза на ситуацию с <…> незаконными аннексиями», — сказал Зеленский. Его слова приводит РИА Новости. Он уточнил, что находится на саммите, чтобы «все могли взглянуть правде в глаза». Украинский президент уже несколько месяцев ездит по разным уголкам мира с просьбами о поддержке Украины. Так, 19 мая он прибыл в Саудовскую Аравию, передает «Царьград». Там он пригласил премьер-министра Саудовской Аравии, наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда посетить Украину.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...