Зеленский пожаловался, что не всех арабских лидеров интересует Украина

Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что некоторые арабские страны не обращают внимания на конфликт его страны с Россией. Об этом он заявил, выступая на саммите Лиги арабских государств (ЛАГ).
«К сожалению, в мире и здесь среди вас есть некоторые, кто закрывают глаза на ситуацию с <…> незаконными аннексиями», — сказал Зеленский. Его слова приводит РИА Новости. Он уточнил, что находится на саммите, чтобы «все могли взглянуть правде в глаза».
Украинский президент уже несколько месяцев ездит по разным уголкам мира с просьбами о поддержке Украины. Так, 19 мая он прибыл в Саудовскую Аравию, передает «Царьград». Там он пригласил премьер-министра Саудовской Аравии, наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда посетить Украину.
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