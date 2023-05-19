Зеленский пожаловался, что не всех арабских лидеров интересует Украина 19 мая 2023 в 20:19 Размер текста - 17 + Владимир Зеленский пожаловался, что Украине не хватает поддержки от арабских лидеров Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что некоторые арабские страны не обращают внимания на конфликт его страны с Россией. Об этом он заявил, выступая на саммите Лиги арабских государств (ЛАГ). «К сожалению, в мире и здесь среди вас есть некоторые, кто закрывают глаза на ситуацию с <…> незаконными аннексиями», — сказал Зеленский. Его слова приводит РИА Новости. Он уточнил, что находится на саммите, чтобы «все могли взглянуть правде в глаза». Украинский президент уже несколько месяцев ездит по разным уголкам мира с просьбами о поддержке Украины. Так, 19 мая он прибыл в Саудовскую Аравию, передает «Царьград». Там он пригласил премьер-министра Саудовской Аравии, наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда посетить Украину. Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что некоторые арабские страны не обращают внимания на конфликт его страны с Россией. Об этом он заявил, выступая на саммите Лиги арабских государств (ЛАГ). «К сожалению, в мире и здесь среди вас есть некоторые, кто закрывают глаза на ситуацию с <…> незаконными аннексиями», — сказал Зеленский. Его слова приводит РИА Новости. Он уточнил, что находится на саммите, чтобы «все могли взглянуть правде в глаза». Украинский президент уже несколько месяцев ездит по разным уголкам мира с просьбами о поддержке Украины. Так, 19 мая он прибыл в Саудовскую Аравию, передает «Царьград». Там он пригласил премьер-министра Саудовской Аравии, наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда посетить Украину. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям